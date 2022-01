Le revers qu’a subi l’équipe nationale lors de la CAN-2021 pourrait contraindre le sélectionneur Djamel Belmadi à revoir ses plans. Des changements et des renforts pourraient être enregistrés dans les mois à venir. Parmi les joueurs de qualité, on retrouve Billal Brahimi qui évolue au SCO Angers. Son profil binational rend sa venue délicate. Désormais, Belmadi devra se montrer persuasif et plus avenant s’il veut renforcer ses rangs.

Par Mohamed Touileb

L’état de grâce des «Verts» a pris fin. Pendant longtemps, le coach de l’EN a surfé sur le fait que ce sont les joueurs qui doivent venir vers la sélection. A ce moment, on était champions d’Afrique et «El-Khadra» était sur une courbe ascendante.

Cela a notamment permis à Belmadi de frapper d’une main de fer quand Andy Delort a fait du chantage en voulant mettre sa carrière internationale en parenthèse pour la CAN-2021. Le sociétaire de l’OGC Nice a dit vouloir se consacrer à son club pour gagner sa place après avoir débarqué en Côte d’Azur lors du mercato estival.



Il confirme son potentiel

Une attitude qui n’a pas plu au coach des «Fennecs». Ce dernier n’est pas passé par 4 chemins pour lui signifier qu’il ne remettra pas les pieds en équipe nationale tant qu’il est aux commandes techniques. Depuis cet incident, les données ont changé. A présent, et compte tenu de ce qu’on a vu, la sélection a grandement besoin de sang neuf et de la mise en place d’une nouvelle concurrence. On ne peut plus faire jouer des éléments qui vivent de leurs performances et statistiques du passé, aussi récent soit-il.

On n’ira pas jusqu’à dire qu’ils doivent être écartés. Mais ils ont besoin d’être bousculés et secoués par des venues et de nouvelles têtes à fort potentiel. On pense pour Billal Brahimi qui livre d’excellentes prestations avec le SCO Angers cette saison. Certes il n’a fait que 8 apparitions pour 2 passes décisives. Mais le profil de celui qui a tout juste 21 ans est très intéressant.

Avant de se retrouver dans l’élite française, il a marché sur la 3e division avec Le Mans FC la saison écoulée lorsque le Stade de Reims l’avait prêté. En 34 apparitions, il a marqué 12 buts et délivré 10 passes décisives.



International éphémère avec les U19 de l’EDF

Avant cela, il avait joué avec l’équipe de France U19 en octobre 2018. Il honorera 2 capes puis plus rien. À l’époque, il évoluait à Middlesbrough (2e division anglaise). Et il avait déclaré : «Je ressens beaucoup de fierté. Ça me fait plaisir. Mes parents sont très contents pour moi.

C’est un honneur pour moi d’être appelé en équipe de France U19. C’est positif pour moi, pour ma carrière. Je suis très content que le sélectionneur m’ait appelé. Je dois prouver ce que je vaux pour avoir la chance d’être encore appelé en sélection». Presque 4 ans après, les choses semblent aller vite pour Brahimi.

On ne sait pas trop quelle est sa nouvelle position par rapport à sa nationalité sportive. Mais Belmadi pourrait bien le sonder et voir s’il y a un intérêt pour jouer avec les Guerriers du Désert ou pas. Et s’il le retour n’est pas positif, il aura essayé.