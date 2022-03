Au plus haut niveau, pour durer, il faut s’adapter et répondre à certaines exigences. Pendant trois saisons, Riyad Mahrez a bataillé pour se faire une place dans l’effectif pléthorique et ultra-concurrentiel de Manchester City. Chaque week-end, les compteurs sont remis à zéro chez Pep Guardiola qui n’hésite pas à faire tourner à large spectre. Et le gaucher était souvent victime de son turn-over. Néanmoins, la donne a changé pour l’exercice en cours. Et ce, parce que le MVP d’Angleterre en 2016 a su devenir extrêmement décisif pour jouir d’un statut de quasi-irremplaçable.

Par Mohamed Touileb

Plus que jamais, Riyad Mahrez est un joueur influent à Manchester City. En tout cas, en termes de stat’, il est le « Citizen » le plus décisif. Certes, l’Algérien est moins spectaculaire. Parallèlement, il est plus décisif. Dimanche, lors du derby face à Manchester United, le gaucher a laissé une nouvelle fois son empreinte. Avec 2 réalisations, Mahrez a activement participé à la démonstration de force et le succès 4 buts à 1 contre le rival. C’était la première fois qu’il marque aux « Red Devils » en Premier League.



Instinct de tueur

Grâce à ce doublé, il a passé le cap des 20 buts toutes compétitions réunies avec 21 pions et 7 passes D en 23 titularisations. En Angleterre, seul Mohamed Salah (Liverpool) avec ses 27 goals a pu aller au-delà de cette barre. Pourtant, ce n’est pas les grands attaquants qui manquent quand on pense au Sadio Mané, Harry Kane, Cristiano Ronaldo et d’autres qui n’ont pas pu afficher autant de consistance.

Statistiquement, le capitaine de l’équipe nationale réalise sa saison la plus prolifique en étant décisif toutes les 73 minutes. Jamais, il n’a été aussi limpide dans la finition comme le montre sa volée sur le 1er but dimanche. Son geste était très réussi dans l’exécution. Même si beaucoup lient le «technique» au spectaculaire, il faut savoir que la reprise sans contrôle montre à quel point l’ancien pensionnaire de Leicester City sait manier son pied.



Justesse et précision

Lors de ses récentes productions, on peut constater que Riyad est moins provocateur dans le jeu. Surtout en 1 contre 1. D’ailleurs, son coach avait récemment déclaré qu’« il peut faire plus. Surtout dans les duels. Il est un peu faible par moments. Maintenant, on se connaît depuis longtemps. Et il sait que ce sont des critiques constructives à prendre du bon côté ». Avec l’Espagnol, l’exigence est toujours poussée à l’extrême.

On est clairement en train d’assister à une forme de mutation footballistique chez le Fennec qui privilégie le réalisme à l’esthétisme. Même si, par moments, son envie de faire danser la défense ressurgit. Mais jamais contre le sens du jeu ou pour faire le geste de trop. Désormais, l’ailier droit joue juste et bien tout en s’appliquant à être le plus décisif possible et en se montrant plus «égoïste» afin de soigner son bilan personnel. Comme s’il s’est finalement rendu compte que pour survivre et intégrer les plans pérennes de Guardiola, il faut scorer avant tout.



Gary Neville s’incline devant son talent

D’ailleurs, il est le meilleur buteur du club en Premier League, Ligue des Champions (6 unités), FA Cup (3 unités) et Carabao Cup (2 unités) depuis l’entame de la saison. En outre, en championnat, il a fait mouche à 10 reprises en ne disputant que 1117 minutes. Limpide. Et si ombre au tableau il y a, on peut noter qu’il est moins passeur avec 7 offrandes «seulement». Mais cela est prévisible quand on sait que les « Skyblues » jouent sans avant-centre véritable. La présence d’un buteur racé aurait pu rendre ses chiffres inhabituels et époustouflants pour quelqu’un qui joue la plupart du temps excentré par rapport au but.

Les hommages pleuvent pour louer ses facultés footballistiques hors du commun. Et quand on voit que Gary Neville, ancien joueur de l’ennemi juré United, admettre qu’ « il (Mahrez) joue magnifiquement bien au poste d’ailier droit, je pense que c’est le meilleur à ce poste aujourd’hui dans le football mondial ». Rien d’autre à ajouter.