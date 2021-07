L’Aïd El Adha sera célébré le mardi 20 juillet, a annoncé samedi le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs dans un communiqué. « Le dimanche 11 juillet 2021 coïncidera avec le 1er Dhou el Hidja 1442 de l’hégire et le rassemblement sur le Mont Arafat interviendra le lundi 9 Dhou el Hidja 1442, correspondant au 19 juillet 2021 », a précisé le communiqué ajoutant que « l’Aïd El Adha sera célébré le mardi 10 Dhou el Hidja 1442 correspondant au 20 juillet 2021 ». Rappelant aux fidèles la tradition du Prophète (QSSSL) d’observer le jeûne le jour de Arafat, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs adresse ses meilleurs vœux à tout le peuple algérien, priant Le Tout-puissant de combler chaque année la nation musulmane de sa bénédiction. Le ministère réitère, par ailleurs, la nécessité de suivre le recommandations émises par la Commission ministérielle de la Fatwa dans son communiqué n 29 pour lutter contre la propagation de la covid-19, appelant à observer les mesures barrières, et à l’impératif port du masque, en évitant la promiscuité et les rassemblement, tout en insistant sur la nécessaire vaccination contre ce virus.

