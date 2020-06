De Laghouat, Badredine Taleb

Une dizaine de chômeurs se sont rassemblés, avant-hier, devant le siège de la wilaya de Laghouat pour dénoncer ce qu’ils qualifient «d’exclusion systématique» dans la dernière offre d’emploi de l’entreprise nationale Sonatrach.

«Parmi les 427 postes affichés par l’entreprise Sonatrach et destinés aux chômeurs de la région, seulement 274 candidats ont réussi alors que les autres postes sont restés vacants», selon l’un des chômeurs protestataires. Les protestataires craignent la hogra affichée envers eux, en s’interrogeant sur une exclusion touchant de simples postes. «Comment peut-on reconstruire une nouvelle Algérie alors que les jeunes du Sud sont encore marginalisés dans leur droit au travail… La direction du groupe public Sonatrach a exclu des candidats dans les postes d’agent d’intervention qui ne nécessitent aucun diplôme», regrette un autre protestataire.

Ces derniers réclament l’intervention du ministre du Travail pour régler ce problème. «L’intervention du ministre du Travail est devenue plus que nécessaire pour récupérer des postes destinés aux jeunes de Laghouat et maintenir leur droit», insistent-ils. Par ailleurs, les travailleurs de l’entreprise des Grands travaux pétroliers (GTP) dénoncent, également, la discrimination quant au renouvellement des contrats des travailleurs arrêtés en raison de la pandémie du Coronavirus. «L’opération de renouvellement du contrat n’a pas été effectuée par la direction de GTP conformément aux mesures de compétence, mais s’est plutôt faite de manière discriminatoire et par connaissance…», nous a déclaré Bealia Abdelkader, président d’une association activant dans le domaine du travail.

Timiaouine

Saisie de 1 700 kg de pâtes alimentaires et 700 kg de sucre

Les éléments de la brigade mixte des Douanes de Timiaouine, en collaboration avec ceux d’un détachement de l’ANP, ont saisi, ces derniers jours, de grandes quantités de produits alimentaires de contrebande, transportés à bord d’un véhicule. En effet, l’opération s’est déroulée au nord-ouest de Timiaouine où les douaniers ont récupéré 1 700 kg de pâtes alimentaires et 700 kg de sucre en sacs et en boîtes. L’amende encourue de cette saisie est estimée à 7 120 000 DA, indique le communiqué de la Direction régionale des Douanes à Béchar.

R. R.