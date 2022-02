Une décision de suspension provisoire des activités des piscines et des marchés de vente de véhicules d’occasion à Laghouat et Aflou, (110 km au nord de la wilaya), a été prise, lundi 31 janvier, par les services de la wilaya dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Cette décision préventive intervient à la suite de la réunion de la cellule de suivi et de lutte contre la Covid-19 qui a constaté une hausse des cas de contamination à ce virus les deux dernières semaines, a déclaré à l’APS le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai. Une réunion similaire se tiendra prochainement pour décider de proroger la suspension ou de permettre la reprise des activités des piscines et des marchés de voitures, a-t-il précisé.

Le chef de l’exécutif de la wilaya de Laghouat a fait part, à titre préventif, de la mobilisation de tous les moyens humains et matériels pour la lutte contre la pandémie, dont des moyens logistiques, médicaux, structures hospitalières et polycliniques réparties à travers le territoire de la wilaya, en plus de l’intensification des opérations de désinfection des lieux de convergence des citoyens. M. Bradai a rassuré sur la prédisposition des corps médicaux et paramédicaux pour la lutte contre la pandémie, notamment après l’entrée en exploitation des générateurs d’oxygène au niveau des structures hospitalières de Laghouat, Aflou et Kasr El-Hirane. Les services de la wilaya avaient pris, la semaine dernière, une décision de suspendre, pour une durée de dix jours, les activités des marchés hebdomadaires, des salles de fêtes et des garderies d’enfants, en plus de la fermeture des établissements pédagogiques privés et des bains maures.

