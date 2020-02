de Laghouat, Taleb Badreddine

En raison de la crise financière de ces dernières années, de nombreux projets dans la wilaya de Laghouat sont en arrêt, soit au niveau de la construction ou de l’équipement comme c’est le cas du centre hospitalier universitaire (CHU). Voilà maintenant plus de trois ans que les travaux de construction du nouveau CHU de Laghouat ont été achevés. Mais, il demeure toujours fermé en raison de l’absence d’équipements. Cette situation a poussé certains citoyens et des représentants des associations locales à organiser récemment une série de protestations devant son siège pour réclamer l’intervention des hauts responsables afin de trouver une issue à cette situation bloquée depuis longtemps. « La wilaya de Laghouat avait bénéficié d’une faculté de médecine et, en parallèle, d’un centre hospitalier universitaire qui a donné un grand espoir aux patients de la région de dire adieu au déplacement vers les hôpitaux du Nord », explique Kacem Abdou, représentant d’une association locale. Les mécontents s’interrogent sur le blocage quant à l’équipement de cet établissement. «Le gouvernement avait levé le gel sur tous les projets du secteur de la santé… nous ne comprenons pas pourquoi cette structure sanitaire demeure fermée !», ajoute notre interlocuteur.n

Articles similaires