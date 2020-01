De Laghouat, Taleb Badreddine

Plus d’une année après sa réalisation, la gare routière de la nouvelle ville de Bellil n’est toujours pas fonctionnelle, et ce, au grand dam des usagers. Et une année après, nous sommes en droit de nous interroger sur les raisons d’une situation qui ne cesse de susciter moult interrogations au sein de la population. En fait, qu’attendent les services concernés (mairie et transport) pour mettre en service cette gare routière réalisée sur les fonds de l’APC et qui avait avalé des milliards. Cela se fait au moment où les usagers de cette ville doivent faire un détour de quelques kilomètres pour arriver seulement à la RN1 où ils doivent, ensuite, attendre les bus venus de Ghardaïa ou Hassi R’mel afin de se déplacer vers leur destination. Une situation qui s’est répercutée négativement sur leur vie quotidienne et qui nécessite, selon eux, l’intervention rapide des autorités concernée. Par ailleurs, les habitants de Bellil réclament l’ouverture de la ligne reliant Bellil à Laghouat devant les investisseurs. « Dans cette ligne importante qu’ils utilisent les usagers, on trouve un seul bus ! De ce fait, nous réclamons l’intervention du wali de Laghouat pour disposer d’autres bus afin de mettre fin à notre calvaire », a tenu à nous dire un citoyen, rencontré à Bellil.

Hassi-R’mel

Plus de 30 qx

de câbles en cuivre récupérés

Une quantité de 32.5 quintaux (qx) de câbles en cuivre volés, 3.5 qx d’aluminium sous forme de câbles utilisés pour le transport d’électricité, ainsi qu’un véhicule utilitaire ont été récupérés par les services de Sûreté de la daïra de Hassi-R’mel (Laghouat), a-t-on appris lundi auprès de la cellule de communication et de relations publiques de la Sûreté de wilaya. L’opération, qui a permis l’arrestation de deux individus âgés de 29 et 37ans, a été menée suite à des plaintes déposées par la Société nationale de génie civile et bâtiment de Hassi R’mel dénonçant des actes de vols, a-t-on ajouté. Les investigations ont en premier lieu permis l’arrestation d’un des deux suspects, alors qu’il se trouvait à bord d’un camion transportant une importante quantité de câbles en cuivre et en aluminium, dissimulée sous des déchets ferreux, et la saisie d’une somme de 500.000 dinars, a-t-on précisé. L’enquête a permis aussi l’identification d’un deuxième suspect impliqué, a ajouté la même source. Les mis en cause seront présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Laghouat pour constitution de bande de malfaiteurs pour préparer un délit de vol, a-t-on fait savoir.