Une marche de protestation pacifique a été organisée, hier, dans la commune d’Aflou, wilaya de Laghouat. Les personnes qui ont battu le pavé sont sorties pour réclamer «l’amélioration de leurs conditions de vie».

Placée sous le slogan «massiret el karama2» (la marche de la dignité), cette manifestation est la deuxième du genre après celle du 6 février dernier, organisée au chef-lieu de la wilaya Laghouat. Parmi ses mots d’ordre, la promotion de la circonscription d’Aflou en wilaya déléguée, ainsi que le dégel du projet de construction d’un hôpital pour cette ville des Hauts-Plateaux. Les manifestants réclament également la réfection et le renouvellement du réseau routier délabré dans la plupart des quartiers de la ville sans oublier la création d’emplois et des logements sociaux. Fait inédit, parmi les marcheurs, certains réclament l’entretien et la réhabilitation des sites archéologiques et des zones touristiques. n

