Malgré les dispositions prises par les hauts responsables du gouvernement pour faire face à la propagation du coronavirus, dans la wilaya de Laghouat, elles sont moins applicables à cause du manque du civisme chez le citoyen et l’absence de contrôles de la part des autorités concernées, d’autant qu’un premier cas de coronavirus a été confirmé à Laghouat.

de Laghouat, Taleb Badreddine

Selon un communiqué rendu public hier par la cellule de communication de Laghouat, cette wilaya a enregistré son premier cas atteint par le coronavirus. Il s’agit d’une femme de 32 ans venue récemment de la wilaya de Blida et qui habite la commune de Hassi R’mel. Selon la même source « la personne contaminée est prise en charge au niveau de l’hôpital Ahmed-Benadjila, dans la wilaya de Laghouat ».

Les prix des marchandises et des fruits et légumes flambent

Bien que des assurances ont été données par le ministre du Commerce, les prix de certaines marchandises et des légumes et fruits ne cessent d’augmenter et pour certaines sont en pénurie. Dans certains marchés, la tomate est cédée entre 100 et 120 DA le kilo, la pomme de terre, l’un des légumes essentiels des plats algériens, est passée de 50 à 100 DA, le piment de 300 à 350 DA, le poivron a aussi doublé et est à plus de 100 DA, le choux 100 DA. Certaines viandes sont introuvables au niveau des toutes les boucheries de Laghouat, à l’image la viande blanche et du poisson, alors que le prix de la viande rouge a augmenté. Même les moyens pharmaceutiques conseillés sont quasiment indisponibles notamment les bavettes ou les masques qui sont devenus le trésor perdu chez les Laghouatis. « Depuis des jours, les bavettes sont introuvables au niveau de toutes les pharmacies de Laghouat alors que les prix des gants et du gel hydro- alcoolique, et aussi, des produits ménagers ont été augmentés … », nous a expliqué un habitant de Laghouat.



Des conseils et recommandations non respectés

Certains habitants de Laghouat continuent à négliger les conseils et les recommandations donnés, afin de se prémunir contre le risque de la contamination au coronavirus. Des rassemblements de plus de deux personnes existent encore, ainsi que les mariages, les enterrements et même les activités sportives officieuses. En outre, des sorties non indispensables à des endroits populaires continuent à se faire par certains citoyens. Dans le même ordre d’idées, des queues interminables au niveau des marchés, des bureaux de poste et à l’intérieur des hôpitaux. Le pire est qu’il est rare de croiser dans les rues des porteurs de masques et des gants.



Les autorités locales se mobilisent contre le virus

Des dispositions pour lutter contre le coronavirus ont été prises dans la wilaya de Laghouat. En effet, un système d’alerte a été mis en place pour faire face à ce virus. Il est prévu de lancer des campagnes de sensibilisation à l’endroit de la population pour faire connaître la maladie et les moyens de la prévenir. Ainsi, des opérations de nettoiement et de désinfection de large envergure concerne 14 communes et tous les endroits publics ont été recencés récemment par la police et la Protection civile et aussi les services des forêt, sachant que tous les moyens matériels et humains ont été déployés pour mener à bien ces initiatives. n