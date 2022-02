Quatre-vingt-neuf bénéficiaires du Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) dans le secteur des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya de Laghouat ont été permanisés, a-t-on appris dimanche auprès de la Direction du secteur. Des imams-enseignants, imams, mourchidate, enseignants du Coran et de responsables de lieux de culte (qayim), ont été permanisés dans leurs postes, a indiqué le directeur de wilaya des affaires religieuses et des wakfs, Abdelkader Bakhou, en marge de la cérémonie de leur installation, tenue au Centre culturel islamique de Laghouat.

L’opération intervient en application des engagements des hautes instances du pays portant insertion professionnelle des contractuels. M. Bakhou a appelé les bénéficiaires de cette opération à mener à bien les missions qui leur sont dévolues, à se conformer aux consignes professionnelles et à œuvrer pour la préservation et l’attachement au référent religieux national.

