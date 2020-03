Une opération d’installation de 65 nouveaux transformateurs électriques a été entamée à travers la wilaya de Laghouat dans le cadre du programme de 2020 en vue d’améliorer le réseau d’électricité en prévision de la saison estivale, a-t-on appris jeudi auprès de la direction locale de la société de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz). Le programme de la Sonelgaz prévoit le renforcement du réseau de distribution électrique par la réalisation aussi de 122 km de lignes de basse tension pour couvrir les zones urbaine, rurale et agricole, en extension, en plus de l’alimentation des zones d’activités industrielles, a indiqué le chargé de communication à la Sonelgaz, Abdallah Ghalem. D’un investissement de 570 millions DA, ces nouvelles opérations du secteur visent à rattraper les carences relevées par la Sonelgaz l’été dernier, selon le même responsable qui a fait état de l’installation jusqu’ici de 19 transformateurs, dans l’attente du choix des sites devant accueillir le reste des équipements. M. Ghalem a relevé, à ce titre, que 2.959 transformateurs électriques ont été mis en place au titre des différents précédents programmes à travers la wilaya, ayant permis l’extension et l’amélioration du réseau. La wilaya de Laghouat dispose d’un réseau de 3.211 km de lignes de basse tension et 3.812 km de lignes de haute tension, alimentant plus de 111.150 abonnés, selon les données arrêtées à fin décembre 2019. n

