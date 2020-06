Le directeur général de l’ES Sétif (Ligue 1 de football) Fahd Halfaia (à droite sur la photo), et le manager de joueurs Nassim Saâdaoui (à gauche sur la photo), ont été placés dimanche sous mandat de dépôt dans l’affaire de marchandage présumé de matchs, fuité par un enregistrement sonore, rapporte l’APS. Saâdaoui a été inculpé pour « atteinte à la liberté d’autrui, diffamation, et enregistrement d’appel téléphonique sans consentement», alors que Halfaia est accusé de marchandage de matchs, précise la même source. Avant de passer devant le juge d’instruction de la première chambre, Nassim Saâdaoui a dit « ignorer » qu’il était d’interdit d’enregistrer des conversations téléphoniques. « Mon but d’enregistrer l’appel était de me protéger et prouver mon innocence dans ce marchandage de matchs. Je suis innocent« , a-t-il plaidé. Le président de l’US Biskra Abdallah Benaïssa a été également auditionné dans cette affaire, il a été placé sous contrôle judicaire, souligne-t-on de même source, alors que le président de l’AS Aïn M’lila Elhadi Bensid et le président du Conseil d’administration du même club Malik Amrani, ont été auditionnés en tant que témoins. Le président du CA Bordj Bou Arréridj Anis Benhamadi et le directeur général de l’USM Bel-Abbès Kaddour Benayad, également convoqués pour comparaître, ont brillé par leur absence. Le premier nommé s’est absenté pour « des raisons de santé », alors que le second a délégué son avocat. Auditionnés à deux reprises d’abord par la commission de discipline de Ligue de football professionnel (LFP), Nassim Saâdaoui et Fahd Halfaia ont défendu leur cause en plaidant leur innocence. Saâdaoui a insisté que le sonore en question « n’est pas un faux », contrairement aux propos du dirigeant sétifien, lequel insiste sur le fait qu’il s’agit d’un « montage ». Dans le cadre de cette même affaire qui défraye la chronique, la commission de discipline de l’instance dirigeante de la compétition a auditionné également le président du CABBA, Anis Benhamadi, dont le nom a été cité dans cet enregistrement, et le président de l’US Biskra, Abdallah Benaïssa. Ce dernier a jeté un pavé dans la mare en affirmant avoir été contacté par une personne pour arranger le match perdu à domicile face à l’ES Sétif (0-2), dans le cadre de la 21e journée du championnat de Ligue 1. La comparution des différentes parties liées à cette affaire fait suite à la plainte contre X déposée par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Lire également l’article de « Reporters »: « Le président de l’ES Sétif et un agent de joueurs planifiaient des arrangements dans un enregistrement :Foot Dz, Allô la combine! »