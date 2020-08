Après un audit externe conduit le 21 juillet par l’organisme TUV Rheinland Algeria, la cimenterie Lafarge Ciment Oggaz confirme, dans un communiqué, sa certification environnementale ISO 14001, obetenue en mai 2019. Cette certification fait de Lafarge Ciment Oggaz la première cimenterie en Algérie à être certifiée ISO 14001 version 2015 et distinguée pour sa performance environnementale.

Le maintien de cette certification ISO 14001 «témoigne de l’engagement continue du management environnemental de la cimenterie, nos collaborateurs et nos sous-traitants pour une usine propre répondant aux normes environnementales les plus rigoureuses, et souligne le principe d’amélioration continue de notre performance environnementale par la maîtrise des impacts liés à l’activité de notre entreprise», note le communiqué.

Aussi, cette démarche s’inscrit pleinement dans la «dynamique du Groupe LafargeHolcim en matière de protection de l’environnement et de développement durable dans notre développement». La cimenterie affirme que ses actions en matière de développement durable ont permis en 2019 de réaliser : «Une réduction de 23,6 % des émissions de CO2 par tonne de ciment produit [référence 1990], la co-incinération de 48 millions de tonnes de déchets comme énergies alternatives, la diminution de 13.3% de consommation d’eau fraiche par tonne de ciment produit [référence 2015]. Et de faire bénéficier à plus de 5.9 millions de personnes de nos investissements communautaires.»

Articles similaires