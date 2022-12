Lafarge Algérie, Leader national des solutions de construction durables et innovantes, est fier d’annoncer l’obtention par l’ensemble de ses cimenteries [Mascara, M’Sila et Biskra], la certification ISO 14001.

La certification est attribuée par l’organisme de certification internationale TÜV Rheinland, selon un système de management environnemental (SME) du groupe aux standards les plus élevés et les plus reconnus, témoigne de l’engagement fort pris par Lafarge Algérie pour réduire l’empreinte environnementale de ses activités et lutter concrètement contre le réchauffement climatique.

Depuis 2019, avec la certification de la cimenterie Lafarge Ciment à Oggaz, qui a fait d’elle la première cimenterie en Algérie à être certifiée ISO 14001 version 2015. Aujourd’hui, et après 2 ans de travail et un audit de plusieurs jours, c’est autour de nos deux autres cimenteries à M’SILA et à Biskra d’être certifiée ISO 14001, pour répondre aux nouvelles réglementations environnementales et aux attentes des consommateurs.

Ce SME fournit un cadre global aux usines du Groupe Lafarge Algérie afin qu’elles intègrent une dimension environnementale à leurs activités, par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction des émissions de poussières, la préservation des ressources naturelles fossiles et non renouvelables par des substituts qui proviennent des déchets et/ou des résidus industriels et la valorisation locale des déchets. <

