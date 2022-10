Dire que Lafarge Algérie est un véritable cas d’école en termes d’investissement dans notre pays n’a rien d’erroné. Il suffit pour s’en convaincre de se fier seulement au montant qu’elle a consacré ces quatre dernières années à l’investissement local, soit l’équivalent de 18 millions de dollars sur des projets d’investissement durable qui vont servir à stimuler l’offre d’exportation de l’Algérie en ciment.

Par Bouzid Chalabi

A ce titre, un communiqué de Lafarge Algérie, parvenu à notre rédaction, nous apprend le détail de ses projets d’investissement. On lit ainsi qu’un chargeur automatique de navire est au niveau du port de Djendjen, avec une capacité de chargement de 18 000 tonnes par jour. Toujours selon cette même source, «ce type d’investissement est indispensable pour que l’Algérie s’impose comme leader sur le marché international du ciment et du clinker. Cela permettra en effet de dépasser les 10 millions de tonnes d’exportation par an et générera plus de 400 millions USD/An». Autre investissement, des docks et silos de stockage en usines (ciment et clinker). De même une plateforme logistique dédiée à l’export, premier hall de stockage inauguré en juin 2020, et une extension sera opérationnelle avant la fin de l’année en cours. Et enfin, un projet d’investissement pour l’acquisition d’une nouvelle flotte de camions.

Lafarge Algérie, outre qu’elle a investi énormément dans le but de produire plus et, par ricochet, exporter plus, «reste soucieuse de la protection de l’environnement». En témoignent ses exportations qu’elle oriente vers plus de produits finis (ciments) et moins de produits semi-finis (clinker), afin de réduire les émanations de poussières lors des opérations de chargement.

Au cours de l’année 2022, 20% des produits exportés par Lafarge Algérie étaient des produits finis, soit une augmentation de 500% par rapport à l’année 2021, ajoute le communiqué. «Ce pourcentage devrait monter à plus de 35% à l’horizon de 2023, sur un total de plus de 4 millions de tonnes», indique cette même source.

Toujours à propos de son activité exportation, il est souligné que «malgré un environnement de marché très concurrentiel à l’échelle internationale, elle ambitionne d’exporter plus de 3,5 millions de tonnes pour l’année 2022». Expliquant que «ceci est rendu possible par les différentes mesures à l’exportation définies par les pouvoirs publics, à la mise en place d’un remboursement plus rapide des subventions de frais logistiques des marchandises exportées, et à l’extension des structures de stockage au niveau des ports».

Rappelons enfin que Lafarge Algérie a sponsorisé le Forum de l’export qui s’est tenu jeudi dernier à Alger, organisé par le Conseil du renouveau économique algérien sous le thème «Le développement des exportations pour le renouveau économique». Une initiative qui, selon elle, vient démontrer «son engagement sans faille à supporter la forte volonté du Gouvernement à contribuer au développement économique et social du pays et la diversification des revenus extérieurs hors hydrocarbures. n