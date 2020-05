Partout dans le monde, les terminaux aéroportuaires sont à l’arrêt ou voient leurs activités réduites à un niveau quasi nul. Des compagnies aériennes stockent leurs avions devenus inutiles dans leurs pays d’origine ou dans des aéroports étrangers. En attendant des jours meilleurs et que passe la pandémie mondiale du Covid-19, c’est tout l’aéronautique mondiale qui souffre aujourd’hui de la crise sanitaire globale et de ses effets sur une économie qui contribue à hauteur de 2 700 milliards de dollars à l’économie mondiale selon les chiffres de l’International Air Transportation Association (IATA) qui génère des dizaines de milliers d’employés.

L’IATA a commencé par anticiper un impact sur le transport aérien de 29,3 milliards de dollars le 20 février, avant de revoir ses chiffres à 113 milliards de dollars le 5 mars, pour finir le 14 avril à 314 milliards de dollars, soit une chute de 55% par rapport au niveau de 2019. Le cabinet Archery Strategy Consulting, réputé dans les milieux du transport aérien, prévoit ainsi 3 ans pour revenir au niveau de 2019 et 10 ans pour la trajectoire d’avant-crise. D’ici-là, des compagnies vont certainement cesser leurs activités ou chercher à se reconvertir sur d’autres créneaux, les plus résilientes seront celles qui disposaient d’une bonne trésorerie avant la crise sanitaire ou qui sont considérées comme des entreprises «porte-drapeau» à l’exemple d’Air Algérie, pour laquelle l’intervention de l’aide de l’Etat, déjà très importante voire vitale, ne fait aucun doute.

La situation est la même pour les plateformes aéroportuaires nationales dont les chiffres commencent à être diffusés par l’APS et qui indiquent, pour elles, une situation de besoin de soutien financier plus ou moins lourd selon la durée de la crise sanitaire. D’après la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger (SGSIA), citée par l’APS, les pertes qu’elle essuie depuis la mi-mars s’élèvent à 1,3 milliard DA. Pour la SGSIA, l’opérateur numéro 1 du secteur en Algérie, ces pertes sont l’équivalent de près de 13% des revenus annuels prévus. Son directeur général, Tahar Allache, explique que les revenus de la société ont reculé d’environ 96% par rapport aux revenus enregistrés au cours de la même période de l’année 2019.

La situation est plus préoccupante pour les aéroports de l’ouest du pays. L’entreprise de gestion des services aéroportuaires de l’Ouest (EGSAO), qui les gère à partir de son siège régional d’Oran, déclare une baisse de son chiffre d’affaires de l’ordre de 95 % au mois d’avril dernier. L’EGSAO gère onze aéroports à travers les régions Ouest et Sud-Ouest du pays, ceux d’Oran, Tlemcen, El Bayadh, Mascara, Béchar, Mecheria, Tiaret, Adrar, Timimoun, Tindouf et Bordj Badji- Mokhtar. Le PDG de l’entreprise, Abdelkader Kessal, rappelle que le seul aéroport international Ahmed-Ben Bella» d’Oran, le plus actif en vérité, génère, à lui seul, 80 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Ces difficultés financières n’auraient pas, selon lui, des répercussions sur le versement des salaires des travailleurs, du moins jusqu’au mois de mai prochain. Toutefois, a-t-il estimé, et en cas de la persistance de la crise sanitaire du Covid-19 au mois de juin, la recherche de «solutions» à cette situation sera alors indispensable avec le partenaire social. 90% de l’effectif, soit 900 employés, ont été mis en congés ordinaires ou exceptionnels, reliquats compris pour certains.

A titre exceptionnel, rapporte l’APS, l’aéroport d’Oran a accueilli, durant cette période d’arrêt du trafic aérien, cinq vols consacrés au rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l’étranger. En temps normal, la plateforme comptabilise une trentaine de départs en moyenne.

Dans le pays, en général, 99% des vols commerciaux ont été interrompus, impactant également les commerces et les magasins de services. A Alger, 60% du personnel a été é mis en congé, soit 1 284 travailleurs sur les 1 700 que compte la SGSIA. Son responsable, M. Allache, affirme que les salaires sont versés aux employés démobilisés et que l’entreprise ne perçoit plus les loyers des commerces installés sur le site de la plateforme aéroportuaire.

Pour rappel, les dessertes internationales sont suspendues depuis le 22 mars dernier et les dessertes domestiques depuis le 19 du même mois, à l’exception du fret.<