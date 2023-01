Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a reçu samedi, Mme Michele Sison, l’adjointe du Secrétaire d’Etat américain en charge des questions relatives aux organisations internationales, qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué du ministère. «Les discussions ont porté sur les relations bilatérales et les perspectives du renforcement du dialogue stratégique et de la coopération économique entre l’Algérie et les Etats-Unis d’Amérique», précise le communiqué. Selon la même source, «les deux parties ont également échangé sur nombre de questions en relation avec l’actualité régionale et internationale ainsi que sur différents aspects de la diplomatie multilatérale».

