PAR INES DALI

Après plusieurs mois de négociations, le Fonds national d’investissement (FNI) a finalisé l’opération d’achat des parts du groupe russe Véon dans l’opérateur de téléphonie mobile Omnium Telecom Algérie (OTA), connu sous le nom commercial Djezzy, pour un montant d’environ 682 millions de dollars.

Avec cette transaction, Algérie détient la quasi-totalité des actions dans Djezzy, soit 96,57%. Le groupe russe Veon (ex-Vimpelcom) détenait 45,57% des parts et l’Etat algérien détenait 51% des parts d’OTA Djezzy qu’il a rachetées en 2014 pour plus 2,6 milliards de dollars.

Le groupe Veon a confirmé la finalisation de la transaction dans un communiqué publié sur son site officiel vendredi 5 août. «Aujourd’hui, nous avons finalisé la vente de notre participation dans Djezzy à notre partenaire FNI, marquant une étape importante dans notre stratégie de rationalisation du portefeuille de Veon», a déclaré le PDG du groupe Veon, Kaan Terzioglu, cité dans le communiqué.

Il a ajouté que sous la direction du directeur général d’OTA, Matthieu Galvani, «l’équipe de Djezzy a construit un opérateur de télécommunications exemplaire, qui continuera à contribuer à servir l’Algérie avec des services de premier ordre». Le PDG de Veon a tenu, par la même occasion, à «remercier l’équipe pour son travail acharné, et le FNI pour un partenariat réussi».

L’opérateur OTA a fait part, rappelle-t-on, de la finalisation de l’opération d’achat des actions de Veon par le FNI le mois dernier, sans en avoir révélé le montant. Il avait indiqué, dans un communiqué, que cela représentait «la finalisation d’une transaction annoncée le 1er juillet 2021, lorsque Veon a annoncé avoir exercé son option de vente pour vendre l’intégralité de sa participation de 45,57% dans sa filiale algérienne, Omnium Telecom Algérie SPA, au Fonds national d’investissement».

Ainsi, depuis le 1er juillet 2022, le FNI est devenu actionnaire majoritaire dans Djezzy, après avoir racheté la totalité des actions du groupe russe, «en vertu d’un accord de cession signé entre les deux parties, après plusieurs mois de discussions empreintes d’un esprit très élevé de responsabilité, ayant comme ligne directrice le maintien de la stabilité et de la performance de l’entreprise», selon le communiqué d’OTA.

Suite à cette acquisition, le FNI entend «préserver la solidité de la gouvernance de la société, tout en s’engageant à poursuivre son soutien au plan de développement de Djezzy afin de maintenir le cap de la croissance et garantir sa pérennité et sa rentabilité», selon la même source. Fort de l’appui du FNI, poursuit OTA, «Djezzy s’engage aussi à contribuer à l’émergence des startups et d’une économie basée sur la connaissance, et à développer davantage son réseau afin d’améliorer la qualité de ses services».

Enfin, l’opérateur de téléphonie mobile souligne l’importance de la composante de sa ressource humaine qui a su relever les défis des services qu’il dispense. «Une nouvelle étape commence pour Djezzy, dont le personnel, formé de compétences algériennes, n’aura aucune peine à relever le défi et à faire de leur entreprise un modèle en termes de gestion et de qualité de services», a conclu l’opérateur dans son communiqué.

