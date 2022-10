Par Mohamed Touileb

Libre depuis qu’il a résilié son contrat le 28 septembre dernier avec le Stade Brestois 29, Youcef Belaïli n’a toujours pas trouvé de rebond. Annoncé avec insistance dans un championnat du Golfe, l’international algérien pourrait rester… en Ligue 1 Uber Eats. Indice : son éventuelle nouvelle équipe porte aussi du rouge et blanc. En effet, on croit savoir que le profil de Belaïli intéresse l’AC Ajaccio. Et c’est Jean-Michel Cavalli qui serait derrière cette potentielle arrivée sachant que son fils, Johan, est directeur sportif de la formation corse.

Les Ajacciens pourraient donc récupérer l’ex milieu-offensif brestois et le signer au moins jusqu’à la fin de la saison en cours.

Quant à la réputation «sulfureuse» du Dz, elle ne dérangerait pas l’ACA sachant que les clubs de l’île de Beauté ont souvent compté des joueurs anticonformistes. Ainsi, le tempérament de Belaïli, qui se doit -néanmoins- de montrer un certain professionnalisme, ne serait pas un frein dans ce transfert.



L’intrigante escale marseillaise

Par ailleurs, le « Fennec » a été aperçu à l’Aéroport Marignane de Marseille samedi. C’était en marge de la sortie d’Ajaccio chez les Marseillais (succès surprenant 1-2). Cela vient donner de l’épaisseur à cette rumeur et signature qui serait inattendue. De ce fait, Belaïli pourrait bien rester dans le championnat français. Pour cela, il faudra que les deux parties trouvent un accord. Notamment sur le plan financier. Un volet délicat sachant que les Acéistes, qui luttent pour le maintien en pointant à la 18e place, ne jouissent pas d’opulence financière. En tout cas, cette éventualité est envisageable. D’autant plus que les teams du Golfe, qui font des offres intéressantes, ne semblent plus emballés par le recrutement du Dz. Cela est palpable dans la campagne médiatique hostile lancée au Qatar. La tendance est catégorique : le 3e meilleur passeur (15 offrandes) de l’histoire des Fennecs n’est pas le bienvenu dans la Qatar Stars League. Dans tous les cas, la destination de l’ex-sociétaire de l’Espérance Tunis, qui a aussi des touches aux Emirats arabes unis, est à surveiller.

