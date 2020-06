Si les appels au déconfinement sont de plus en plus nombreux, une mesure de nature à permettre à nos villes de reprendre vie et de retrouver dans une certaine mesure leur activité habituelle métamorphosée prévention par la Covid-19 et ses effets, cela ne devrait pas signer une remise au placard des mesures de édictées par les autorités sanitaires.

Car, incontestablement, l’option de déconfinement à laquelle ont appelé, notamment depuis une semaine, des pans importants de la société, particulièrement les commerçants et les transporteurs, dont l’activité a été fortement impactée depuis la mi-mars, ne se présente pas comme une partie facile. Le déconfinement est une option qui ne manque pas d’exigences. C’est ce que met en évidence le professeur Mohamed Bekkat Berkani, par ailleurs membre du Comité scientifique chargé du suivi et de l’évolution de la pandémie du coronavirus. Ce dernier estime que la réussite du déconfinement «dépendra du comportement de la population, expliquant que «plus vite on s’adapte à cette situation et plus vite on sortira du modèle de l’épidémie».

«Nous sommes sur la ligne droite de l’épidémie, mais celle-ci ne sera courte que dans la mesure où nous nous obligeons les uns les autres à nous protéger», ajoute Bekkat Berkani, selon qui «le déconfinement doit bien se faire un jour, mais pas au prix d’une deuxième vague». Le médecin a évoqué aussi une corrélation entre la situation sanitaire et l’économie du pays, jugeant que la tendance à l’amélioration de l’état sanitaire devrait nous amener à penser à la situation économiquement difficile que traversent aussi bien les ménages que les entreprises dont l’activité subit les méfaits de la pandémie. « Nous avons une situation sanitaire et une situation économique. Dans la mesure où la situation sanitaire tend à diminuer, il faudra bien penser à la situation économique des citoyens qui sont dans des situations difficiles », soutient-il.

D’autant plus que la semaine en cours aura été marquée par des actions et des signes d’exaspération de plusieurs secteurs d’activité, dont les acteurs ont porté leur ras-le-bol sur l’espace public à travers des rassemblements devant les représentations de l’Etat au niveau local. La colère exprimée par ces opérateurs semble vraisemblablement susciter également l’approbation des citoyens qui disent comprendre l’exaspération des commerçants «fortement pénalisés par la longue durée du confinement ». Une position que partage désormais le président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et du développement de la recherche (la Forem), le professeur Mustapha Khiati, lequel soutient la nécessité que la vie économique reprenne. « On ne peut pas attendre zéro cas de contaminations et de décès pour reprendre la vie de tous les jours. Il y a une diminution du nombre des personnes atteintes.

D’un autre côté, il y a des conséquences négatives sur l’économie. Des citoyens vivent au jour le jour. Ils sont exclus du champ économique depuis bientôt 3 mois», a-t-il plaidé. Néanmoins, M. Khiati ne veut pas aller vite en besogne recommandant plutôt un «déconfinement par étape», qu’il juge nécessaire. « L’erreur de certains pays a été d’opter pour un déconfinement brutal. Ce qu’il faut faire, en ce qui nous concerne, c’est d’aller progressivement vers le déconfinement en identifiant les commerces et les activités qui doivent bénéficier de cette mesure», avertit le patron de la Forem. Autrement dit, même après la levée probable dans les prochains jours des mesures de confinement, la précaution et la prudence doivent être toujours de mise pour contrer la propagation du coronavirus. Le citoyen, quelle que soit son activité, engagera dès lors sa responsabilité dans l’évolution de la situation sanitaire. n