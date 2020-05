La Turquie a menacé dimanche de prendre pour «cible» les troupes du maréchal Khalifa Haftar, si les attaques contre les «intérêts» turcs en Libye se poursuivaient.

«Nous soulignons que si nos missions et nos intérêts sont visés en Libye, les forces d’Haftar seront considérées comme des cibles légitimes», a mis en garde le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué. «Les attaques contre des missions diplomatiques, y compris notre ambassade à Tripoli, l’aéroport Mitiga (le seul en service dans la capitale libyenne, ndlr), les avions civils se préparant à décoller et autres infrastructures civiles et celles dans lesquelles des civils sont tués ou blessés constituent un crime de guerre», a ajouté Ankara. La communauté internationale a «la responsabilité collective» de stopper le «putschiste Haftar», a encore déclaré le ministère.

Ankara a renforcé ces derniers mois sont appui, notamment militaire, au gouvernement d’union qui siège à Tripoli face aux troupes de Khalifa Haftar, qui a déclenché en 2019 une offensive en vue de s’emparer de la capitale libyenne.

