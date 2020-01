La réception pour concertation par le Président de la République de Abdelaziz Rahabi, ancien ministre et homme politique algérien, considéré comme une figure de l’opposition, est un signe positif qui va dans le sens de l’ouverture. Après la rencontre avec Ahmed Benbitour, celle de Abdelaziz Rahabi confirme la volonté manifeste de la présidence de la République d’opter pour le plus large consensus possible. Les deux hommes politiques sont respectés au sein de la société pour leur posture d’ouverture et du refus du compromis aux dépens des principes élémentaires. Il s’agit visiblement de se donner les moyens les plus solides pour faire face aux résistances. «Le Président actuel ne peut affronter cette résistance sans un front intérieur solide et sans le soutien des acteurs politiques et sociaux. Pour bénéficier de cet appui, il devra d’abord lever la pression et les blocages», avait estimé Rahabi. Cette dissection de l’actuel rapport de force au plus haut sommet de l’Etat est le produit d’un homme qui connaît le système de l’intérieur. Pour l’ancien ministre, il est encore possible d’amorcer une transition démocratique à condition que le Président élu œuvre à apaiser la situation et à rétablir la confiance. Cette confiance qui semble être un passage obligé pour tout processus vertueux vers un rétablissement du fonctionnement normal de la vie politique. La possibilité qu’offre la situation nouvelle, dans laquelle se trouve le pays, semble particulièrement cruciale. Si les décisions importantes du Président et du gouvernement permettent l’apaisement et le rétablissement de la confiance, «il est certain que les choses iront dans le bon sens». Il est particulièrement nécessaire aujourd’hui d’accorder au nouveau Président de la République une période de trêve. Se mettre à l’évidence que le pays est aujourd’hui devant une réalité nouvelle avec laquelle il faudra composer. Ce n’est qu’avec les efforts de tous que la construction est possible et le passage d’une situation de blocage périlleuse vers une ouverture positive, une réalité.