Le sommet arabe qui prend fin aujourd’hui s’achève vers une résolution qui devrait reprendre le contenu de l’«Initiative arabe de Paix de 2002» adoptée cette année-là à Beyrouth.

Par Halim Midouni

«L’approche arabe courageuse et créative adoptée à Beyrouth en 2002 figurera certainement parmi les principales conclusions relatives à la Palestine et au Moyen-Orient», avait déjà indiqué lundi soir le chef de la diplomatie algérienne Ramtane Lamamra lors d’une conférence de presse.

Les conclusions qui constitueront la résolution attendue aujourd’hui «reposent sur le sentiment de responsabilité qui nous anime envers l’Etat de Palestine, (…) en vue de permettre au peuple palestinien d’accéder à ses droits inaliénables et d’établir son Etat indépendant», avait-il déclaré.

Il y a vingt ans, à l’exception de l’Irak de Saddam Hussein et de la Libye de Kadhafi, les Etats membres de la Ligue ont tous approuvé, le 27 mars 2002, l’«Initiative de Paix» applaudie également par l’Autorité palestinienne.

Le document qui pourrait être enrichi à l’issue du sommet d’Alger propose une «paix globale». Il prévoit le retrait complet d’Israël des territoires arabes occupés, y compris du plateau syrien du Golan, vers la ligne du 4 juin 1967.

Il appelle à une solution juste au problème des réfugiés palestiniens, à convenir conformément à la Résolution 194 de l’Assemblée générale des Nations unies. Il exhorte à accepter la création d’un État palestinien indépendant et souverain sur les territoires palestiniens occupés depuis le 4 juin 1967 en Cisjordanie et dans la bande de Gaza avec Jérusalem-Est pour capitale. En retour, les États arabes travailleront à la normalisation de leurs relations avec Israël et à la signature d’un accord instaurant la paix pour tous les Etats de la région. La remise à jour à Alger de l’Initiative de Paix prise au sommet de Beyrouth semble être effectuée dans le sens de remettre en cause le processus de normalisation – sans frais ni engagement pour Israël – dans lequel se sont engagés plusieurs Etats arabes. Il s’agirait de leur rappeler qu’Israël, qui va sans doute refuse l’offre de paix comme il l’a fait en 2002, poursuivra sa politique de colonisation des territoires palestiniens et ne fera aucun geste dans la direction d’une politique juste et d’apaisement réel. Il reste à savoir combien parmi les Etats arabes, qui auront soutenu la remise à jour de l’Initiative, respecteront leur engagement, une fois le rideau baissé sur l’évènement d’Alger… La question vaut aussi pour les factions palestiniennes et leur capacité à respecter la «Déclaration d’Alger» qu’ils ont signée le 13 octobre dernier et par laquelle ils s’engagent à taire leurs divergences et à ouvrir la voie vers des élections en octobre 2023, qui leur permettront de s’organiser pour mieux défendre le droit des Palestiniens à un Etat souverain.

Un soutien de la «Déclaration» par les dirigeants arabes, comme l’ont souhaité hier le Fatah et le Hamas par la voix d’Azzam Al-Ahmed, membre du Comité central du Fatah, et par celle du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, serait un indicateur sur la chance des factions palestiniennes à ne pas faire une nouvelle sortie de route comme celles déjà observées depuis 2007, date à partir de laquelle on a compté sans succès une dizaine de tentatives de rassemblement.

L’introduction dans les résolutions qui seront adoptées aujourd’hui d’une clause portant constitution d’une commission arabe chargée de mettre en place les mécanismes de mise en oeuvre de la «Déclaration d’Alger» pour la réconciliation palestinienne en est une autre. A ce sujet, le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyadh Al-Maliki a indiqué dimanche dernier que cette clause prévoit la Constitution d’une commission ministérielle arabe, à même de mener à bien les efforts de l’Algérie, en vue de mettre en place les mécanismes exécutifs de la «Déclaration d’Alger». <