L’Algérie a enregistré encore une baisse des nouvelles contaminations au coronavirus hier, pour le troisième jour consécutif, après avoir connu une légère hausse la semaine dernière.

Le bilan présenté fait état de 141 nouveaux cas confirmés de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 148 la veille. Le nombre de décès annoncés a également diminué, passant à 4 personnes ayant perdu la vie durant les dernières vingt-quatre heures, contre 7 la veille.

Pour les guérisons, elles sont restées quasiment stables avec un recul d’un seul cas. Ils étaient 96 patients rétablis ayant quitté les structures de santé durant les dernières vingt-quatre heures, contre 97 la veille, a indiqué le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Pour ce qui est du nombre de malades en réanimation, leur nombre a connu une baisse. Il y a «21 patients actuellement en soins intensifs», a fait savoir Dr Fourar, alors qu’on en comptait 25 la veille.

Les nouveaux chiffres font porter le nombre total des cas confirmés en Algérie depuis l’apparition de la pandémie dans le pays le 25 février dernier, à «52.096 nouveaux cas, soit 0,3 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à 1.752 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 36.578», selon les précisons du Dr Fourar, données lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Le porte-parole du Comité scientifique a également révélé, toujours pour les dernières vingt-quatre heure, que «21 wilayas ont recensé entre 1 et 9 cas, 5 autres ont enregistré 10 cas et plus, alors que 22 autres n’ont enregistré aucun cas». La veille, elles étaient 31 wilayas à avoir enregistré zéro cas.

Le même responsable a recommandé, à la fin de son point de presse, les mêmes conseils d’hygiène et de prévention qui restent toujours d’actualité, à savoir le lavage récurrent des mains, ainsi que l’obligation du port du masque de la distanciation physique dans les lieux publics, ces derniers étant les premiers remparts contre la transmission du coronavirus.

