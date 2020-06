La décision incombe aux Autorités et la tendance est clairement pour l’arrêt définitif de la saison sportive. Surtout que la propagation du Coronavirus semble difficile à contenir. Par conséquent, les championnats de football ne devraient pas aller à leur terme. Un véritable casse-tête pour la Fédération algérienne de football (FAF) et la Ligue de football professionnel (LFP). Surtout pour ce qui s’agit de l’accession et relégation.

Kheireddine Zetchi, président de la FAF, et Abdelkrim Medouar, son homologue de la LFP, auraient certainement voulu ne pas se retrouver dans ce cas de figure. Mais la Covid-19 ne laisse pas d’autre choix aux décideurs du pays que de ne prendre aucun risque susceptible de rendre la donne sanitaire plus complexe.

Le nombre de contaminés ne cesse d’augmenter depuis une dizaine de jours. Pas le meilleur des indicateurs pour envisager de lever la cloche sur le football algérien à l’arrêt depuis mars dernier.



Avis tranché des spécialistes

Plus que celui des dirigeants, c’est l’avis des spécialistes qui comptent dans ce cas de figure. Celui de Mohamed Bekkat Berkani, président du Conseil national de l’Ordre des médecins, est catégorie : « La situation épidémiologique actuelle ne prête pas encore à des rassemblements collectifs des joueurs. Il n’est pas encore le moment de penser à une reprise totale des activités sportives, ça fait courir un -risque inutile à tout le monde, donc, sur le plan sanitaire, la reprise de la compétition n’est pas possible.»

Bekkat interpelle aussi sur les dernières statistiques inquiétantes et le nombre de contaminés qui est sur une courbe exponentielle manifeste : « Les derniers chiffres de contamination doivent nous pousser à réfléchir, nous ne pouvons pas reprendre dans de telles conditions, nous espérons préserver la vie humaine, il ne sera jamais trop tard de reprendre les compétitions, le dernier mot reviendra au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), c’est le seul décideur, patienter un mois de plus, pourvu qu’on sorte de cette crise, nous épargnera des vies humaines.»



Prochaine réunion du BF décisive ?

Le MJS, en concertation avec le ministère de la Santé, devra donc trancher et rendre un verdict définitif pour savoir quel sort réserver à une saison 2019-2020 compromise. Sid-Ali Khaldi, premier décideur de la tutelle sportive sise à la Place 1er Mai, ne s’est, jusque-là, pas prononcé sur le sujet en laissant l’exercice en suspens.

Zetchi, boss de l’instance fédérale, a, quant à lui, récemment reconnu que « la meilleure option est de reprendre la compétition, mais dans le cas contraire nous allons choisir parmi les moins mauvaises solutions. Nous allons faire participer les clubs, qui sont un élément incontournable à la solution.» Le successeur de Mohamed Raouraoua révèle, par ailleurs, que « deux options se présenteront alors : arrêter le championnat en déclarant une saison blanche, ou bien arrêter le championnat avec le classement de la dernière journée (22e journée). La décision va pouvoir être validée par le Bureau fédéral, mais il ne s’agit nullement d’une décision administrative.» Le BF se réunira dans deux jours et ça sera, peut-être, pour valider la décision de tout arrêter.