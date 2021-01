w FORMULE: A l’occasion de cette 27e édition qui se jouera pour la première fois en présence de 32 nations, les trois premières équipes de chaque groupe se qualifieront au tour principal, qui se jouera en quatre poules de six. Les deux meilleures sélections de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale. Les équipes qui n’atteindront pas le tour principal disputeront la Coupe du Président pour le classement.

w JOUEURS: Le Conseil de la Fédération internationale de handball (IHF) a décidé d’augmenter le nombre de joueurs autorisés par équipe au tournoi. En effet, chaque équipe aura droit à 20 joueurs au lieu de 18 sur la liste définitive, la norme étant toujours de 16 éléments sur la feuille de match. Les coûts des quatre joueurs supplémentaires par équipe seront pris en charge par l’IHF.

Cette mesure vise à permettre aux équipes de disposer d’un plus grand nombre de joueurs et par conséquent plus de remplaçants en cas de problème de santé. En plus de cela, cette nouvelle disposition a pour but d’éviter que les joueurs ne soient blessés en raison de la réduction des entraînements et des matchs due à la pandémie de Covid-19.

w DEPISTAGE: Un médecin égyptien accompagnera chaque équipe dans le cadre des mesures de prévention contre le coronavirus. Une quarantaine est, en outre, obligatoire pour toutes les parties concernées par l’événement (joueurs, staffs, employés des hôtels, arbitres, médias…) avec un test de dépistage PCR toutes les 72 heures, soit quelque 20.000 prélèvements pendant le tournoi, selon les organisateurs. Aussi, «quatre à cinq» chambres ont été réservées dans chaque hôtel pour l’isolement dans le cas où il est prouvé qu’une personne a été infectée par le virus.

w PUBLIC: Les autorités égyptiennes ont finalement décidé de faire disputer le Championnat du monde à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus. Ce Mondial sera scruté par de nombreux observateurs du monde du sport car c’est la première compétition internationale d’envergure organisée depuis l’apparition du Covid-19.

Un taux de présence de 30% des spectateurs avait d’abord été autorisé. Il a ensuite été revu à la baisse, passant à 20% de la capacité d’accueil globale dans les quatre salles retenues, avant que les organisateurs ne décident finalement dimanche soir de décréter le huis clos.

w RUSSIE: l’IHF a dévoilé les conditions auxquelles devra se plier l’équipe russe pour pouvoir participer au Championnat du monde, après la suspension de la Russie de toutes les compétitions internationales pour deux ans par le Tribunal arbitral du sport le 17 décembre pour dopage.

Opposés à la Corée du Sud, la Biélorussie et la Slovénie dans le groupe H, les Russes devront se présenter sous le nom de «l’équipe de la Fédération russe de handball» (RHF). Leur drapeau sera celui de la RHF, sans texte, et leur tenue devra cacher toute référence à la Russie, ou les remplacer par le logo de leur fédération, sans texte. Le terme «Russes» devra être remplacé par «athlètes neutres».

w ETATS-UNIS: l’IHF a désigné la sélection des Etats-Unis pour participer, en tant que représentant de la Confédération d’Amérique du Nord et des Caraïbes (NACHC) au 27e Championnat du monde. Selon la Fédération internationale, la désignation de l’équipe américaine a été décidée par le Conseil de l’IHF «conformément à l’article 2.8 des règlements des compétitions de l’IHF», suite à la demande introduite en ce sens par le président de la NACHC, Mario Garcia de la Torre, en raison des difficultés à organiser le tournoi de qualification, initialement prévu du 2 au 9 novembre 2020, à cause du Covid-19.

L’équipe américaine occupait jusque-là le meilleur rang parmi les sélections qui devaient prendre part au tournoi de qualification, comme le Canada, le Groenland et Porto Rico. En Egypte, les USA évolueront dans le groupe E avec la Norvège, l’Autriche et la France.n

