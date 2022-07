Le quotidien El Watan disparaît de nouveau des kiosques pendant trois jours. A partir d’aujourd’hui et jusqu’à jeudi, les lecteurs ne verront pas ce titre chez leur buraliste suite à la grève des travailleurs qui n’ont pas touché leurs salaires depuis 5 mois.

C’est la deuxième éclipse du quotidien après celle de deux jours observée la semaine passée dans ce qui marque l’aggravation de la situation du journal, créé en 1990, mais également la détérioration du climat social au sein de l’entreprise où le torchon brûle entre la direction et la section syndicale représentant l’ensemble des travailleurs. Preuve en est, le troisième communiqué rendu public hier par la section syndicale, regrette «l’absence de toute initiative de dialogue allant dans le sens du règlement de cette situation de crise dans l’intérêt des travailleurs et de l’entreprise».

La section syndicale semble rester sur sa ligne de contestation en maintenant les étapes du mouvement de grève reconduit depuis hier, pour la deuxième semaine, et annonçant sa reconduction pour la semaine prochaine avec une absence significative des kiosques, soit dès le lundi. «Après les deux jours de grève les 12 et 13 juillet, qui n’ont donné aucun résultat probant pour les travailleurs, le bureau syndical de la SPA El Watan annonce la poursuite du mouvement de protestation conformément au préavis de grève déposé auprès de l’employeur le 22 juin dernier», constate la section syndicale de l’entreprise.

«Ainsi, la grève reprend à partir d’aujourd’hui, 18 juillet 2022, pour une durée de trois jours», a informé la même source, laquelle a ajouté que «dans le cas où la situation de non-paiement des salaires persiste, le mouvement de grève reprendra dimanche 24 juillet 2022 pour une durée de quatre jours et sera illimité à partir de vendredi 29 juillet». «Ce scénario risque de se produire», selon un employé qui ne ménage pas la Direction générale et les actionnaires auxquels il reproche «un manque d’engagement pour la préservation de l’entreprise».

De leur côté, les actionnaires et membres fondateurs du journal ont indiqué, dans un communiqué, avoir tenu le 13 juillet une assemblée générale pour examiner la situation financière et le climat social au sein de l’entreprise. «Ils ont pris acte du mouvement de grève déclenché à l’appel de la section syndicale UGTA de l’entreprise pour protester contre le non-versement des salaires des travailleurs depuis 4 mois», ont-ils indiqué. Estimant que «ce retard de paiement est imputable au blocage des comptes bancaires de l’entreprise depuis le mois de mars dernier en raison d’un contentieux l’opposant à l’administration fiscale».

Ils ont relevé que «les démarches de la direction d’El Watan en vue de l’établissement d’un échéancier de paiement portant sur une dette d’un montant de 55 millions de dinars n’ont pas abouti.

Ils ont ajouté que «le Crédit Populaire d’Algérie (CPA) réclame à l’entreprise le remboursement d’une partie de la ligne de crédit d’un montant de 45 millions de dinars contractée auprès de la banque», considérant que «la dette de l’entreprise a été en large partie contractée durant la période de la pandémie qui a lourdement impacté la santé financière de l’entreprise».

L’Assemblée générale des actionnaires du journal a, conséquemment à cette situation, lancé un «appel pressant aux autorités du pays pour aider au déblocage de la situation conformément aux décisions gouvernementales visant à accompagner les entreprises en difficultés du fait de l’impact de la Covid-19». La SPA El Watan a indiqué souhaiter l’ouverture d’un «dialogue constructif avec les services fiscaux et bancaires pour permettre le déblocage des comptes et l’établissement d’un calendrier de paiement des créances», estimant qu’un «tel dialogue favorisera le retour à l’activité normale de l’entreprise et l’apaisement du climat social».

Bien que jugeant «le redressement d’El Watan possible grâce à ses actifs, au fort potentiel de son lectorat et à sa fidélité», les actionnaires du titre estiment qu’il y a «urgence car la persistance des blocages aggrave de jour en jour le déficit financier et la précarité du personnel».

L’Assemblée générale des actionnaires s’est ainsi donnée «jusqu’à la fin du mois courant pour évaluer les perspectives de normalisation ou non» et prendre «les mesures qui s’imposeront quant à l’avenir de l’entreprise». A suivre.