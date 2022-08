La Ligue 1 algérienne reprendra ses droits ce vendredi pour un nouvel exercice.

La compétition aura un new look et verra 16 équipes, au lieu des 18 habituelles, se battre pour la couronne. Quinze clubs tenteront de mettre fin au règne du CR Belouizdad qui dure depuis 3 ans maintenant.

Par Mohamed Touileb

Tout le monde voudra être champion à l’issue des 30 journées prévues pour cet opus 2022-2023. Mais le Chabab, triple tenant du titre, ne compte pas céder son bien facilement. D’ailleurs, les « Rouge et Blanc » ont enregistré 15 nouveaux joueurs lors du mercato estival.



Démarrer du bon pied

Avec ce renfort de l’effectif, les « gars de Laâquiba » veulent être à fond sur tous les fronts possibles en ayant deux onze avec des éléments confirmés. C’est pour dire que même si la Ligue des Champions CAF demeure l’objectif majeur des Belouizdadis, confirmer l’hégémonie sur le plan national fait aussi partie des ambitions des Algérois. Avant d’entamer la campagne africaine, il y aura la première journée de Ligue 1 qui débutera demain. Les camarades de Keddad essayeront de capitaliser sur le HB Chelghoum-Laïd au stade 20 août 1956 (Ruisseau) pour démarrer le challenge national du bon pied. La méfiance est de mise puisque ce même club les avait battus à domicile la saison dernière sous les ordres de Marcos Paqueta. Ainsi, Nabil Kouki, nouveau chef de la barre technique, est averti.



Bien se placer d’emblée

Dans sa mission «préservation du titre», le CRB aura des concurrents redoutables à l’image de la JS Kabylie, vice-championne d’Algérie, qui sera en appel à Chlef pour donner la réplique à l’ASO locale. Un déplacement assez compliqué que les « Canaris » devront bien négocier. Les deux autres affiches de ce vendredi seront RC Arbâa – MC Oran et le CS Constantine – USM Khenchla. Ce derby de l’Est verra le promu se mesurer aux « Sanafir ». La motivation du retour parmi l’élite risque de galvaniser l’USMK même si les Constantinois sont déterminés à jouer les premiers rôles pour l’opus 2022-2023.



MC El-Bayadh au révélateur usmiste

La 1ère journée se poursuivra et se clôturera samedi avec l’apprentissage qui ne s’annonce pas face pour le MC El-Bayadh. D’emblée, l’équipe qui a accédé au premier palier pour la première fois de leur histoire sera confrontée à l’un des sérieux favoris pour jouer les premiers rôles. L’autre pôle d’Alger, le MCA, aura un déplacement compliqué à Béchar pour s’expliquer avec la JS Saoura. L’ES Sétif se rendra, elle aussi, dans le Sud pour y retrouver l’US Biskra. Pour finir, le Paradou sera dans la peau d’équipe visiteuse à Magra où elle retrouvera le Nedjm. L’ensemble des 16 prétendants engagés sur la ligne de départ pour le championnat d’Algérie auront à cœur de bien démarrer en signant un résultat positif. L’entame donne souvent un aperçu sur ce que sera la dynamique de l’équipe pour la suite de l’épreuve.

Programme de la première journée :

Demain :

Stade Ben Abdelmalek:

CS Constantine – USM Khenchela 16h45

Stade Zoughari Tahar (Relizane) :

ASO Chlef – JS Kabylie 17h00

Stade 20 août (Alger) :

CR Belouizdad – HB Chelghoum-Laid 17h00

Stade Ismail Makhlouf (Arbaa) :

RC Arbaa-MC Oran 17H00

Samedi :

Stade Dar El Beida :

USM Alger – MC El Bayadh 17h00

Magra : NC Magra – Paradou AC 16h45

Biskra : US Biskra – ES Sétif 20h00

Bechar : JS Saoura – MC Alger 20h00