La Ligue des Champions 2022-2023 et la succession du Real Madrid seront ouvertes dès ce soir. Deux Algériens sont concernés par cette compétition prestigieuse. Il s’agit de Riyad Mahrez (Manchester City) et Ismaël Bennacer (AC Milan). Et ils sont en lice dès aujourd’hui.

Par Mohamed Touileb

Bien évidemment, on débutera avec le Real Madrid, tenant du titre et vainqueur de l’épreuve à 14 reprises (record). Les Madrilènes font un bon début de saison en Liga avec un carton plein en 4 sorties. Ils auront un déplacement en Ecosse où ils seront confrontés au Celtic Glasgow à partir de 20h00 pour entamer la défense de leur titre.

Logiquement, les Madrilènes ne devraient pas avoir de problème pour bien lancer leur campagne contre un hôte de seconde catégorie. Toutefois, la méfiance sera de mise pour Karim Benzema et ses camarades car il n’est jamais bon de débuter une compétition du mauvais pied. Dans l’autre duel du groupe «F», le RB Leipzig reçoit le Shakhtar Donetsk à la même heure.



Mahrez (très) attendu

On passe désormais à nos «Fennecs». On commencera avec Riyad Mahrez qui aura tout à prouver avec Manchester City au moment de se rendre chez le FC Séville dans l’un des chocs de cette nuit. Depuis deux saisons, l’Algérien est très en vue en C1. Il est clairement une providence pour les «Citizens» dans ce tournoi.

Lors de la dernière édition, il avait joué un rôle majeur avec ses 7 buts (record individuel pour Man.City en LDC) et 2 offrandes en 12 matchs pour que son club atteigne la demi-finale avant de se heurter au Real Madrid. La séquence d’avant, il était parvenu jusqu’en finale perdue contre Chelsea. Peu inspiré en Premier League, où il n’a débuté que dans 2 des 6 premiers tests de l’exercice, le capitaine de l’EN est dans l’obligation de briller en terres espagnoles pour montrer qu’il est une plus-value dans l’échiquier de Pep Guardiola.

Dans le quatuor «G», on retrouve aussi le Borussia Dortmund qui recevra le FC Copenhague plutôt dans la soirée. La partie se tiendra à partir de 17h45 au Signal Iduna Park. Sans Erling Haaland, parti rejoindre les «Skyblues», les Allemands chercheront certainement à s’imposer pour bien se placer en vue de la qualification.



Bennacer, la conquête après l’apprentissage

L’autre Dz concerné par l’épreuve reine en Europe est Ismaël Bennacer. Brillant avec le Milan AC, il tentera de faire oublier le mauvais parcours de l’opus 2021-2022 qui marquait le retour des «Rossoneri» dans ce challenge européen. Ils avaient terminé derniers de leur groupe qui comptait l’Atlético Madrid, Liverpool (finaliste) et le FC Porto.

Cette fois, les Milanais ont hérité d’un quartet «E» jouable. Ils sont favoris pour la qualification en huitième en compagnie de Chelsea qui se rendra chez les Dinamo Zagreb (17h45). Comme les «Blues», les Italiens devront bien négocier leur voyage en Autriche où ils croiseront le fer avec le RB Salzburg. Les coéquipiers d’Isma, qui restent sur un superbe succès (3-2) dans le derby de Milan face à l’Inter, chercheront à s’imposer pour se faciliter le premier tour.



Paris Saint-Germain – Juventus Turin : le choc

Pour clore, on ne peut pas omettre le choc entre le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin prévu au Parc des Princes à 20h00. Di Maria (forfait) ne retrouvera pas le PSG. Les Italiens devront faire sans Pogba et Chiesa. Quant aux Français, ils pourront compter sur la triplette offensive Neymar-Mbappé- Messi.

Ce dernier peut se rapprocher du record de meilleur buteur détenu par Cristiano Ronaldo qui sera absent de cette édition étant donné que Manchester United n’a pas pu s’y qualifier. L’Argentin est à 15 unités du Portugais (140 pions). Il pourrait donc réduire cet écart. Dans l’autre explication du groupe «H», le Benfica Lisbonne évoluera à domicile face au Maccabi Haïfa.<