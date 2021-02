La Russie a enregistré son troisième vaccin contre le Covid-19, étape préalable à la phase finale des essais cliniques, a annoncé samedi le Premier ministre, Mikhaïl Michoustine, promettant d’accélérer les cadences de production. « Dès le milieu du mois de mars, les premières 120.000 doses (du troisième vaccin) seront mises en circulation. La Russie est aujourd’hui le seul pays où existent déjà trois vaccins », s’est félicité Mikhaïl Michoustine, lors d’une réunion gouvernementale diffusée à la télévision. Baptisé « Kovivak », ce troisième vaccin a été conçu par le Centre de recherche Tchoumakov de Moscou. La Russie a déjà enregistré le vaccin Spoutnik V, en août, et EpiVacCorona, homologué en octobre. Elle mène depuis janvier une campagne massive de vaccination de sa population. Le premier vaccin a bénéficié dernièrement d’une reconnaissance de son efficacité dans une étude publiée par la revue médicale The Lancet, validée par des experts indépendants. Il est désormais autorisé dans plus d’une vingtaine de pays. Les autorités russes tentent de passer des accords de production à travers le monde, plutôt que d’exporter leurs vaccins, faute de capacités suffisantes pour satisfaire la demande nationale, prioritaire. « Nous accélérons les cadences de production de vaccins. Plus de 10 millions de doses du Spoutnik V ont été produites, et environ 80.000 du EpiVacCorona », a affirmé Mikhaïl Michoustine. En Russie, l’enregistrement du « Kovivak » signifie qu’il doit désormais passer la phase III des essais, prévue en mars sur 3.000 personnes, selon le ministère russe de la Recherche. A la différence des deux autres vaccins, ce dernier utilise un virus inactivé, une technologie plus classique. Le ministère précise qu’il est, pour l’heure, uniquement recommandé aux personnes âgées de 18 à 60 ans. Selon le bilan quotidien du gouvernement, 4,13 millions de contaminations ont été enregistrées en Russie, plaçant le pays au quatrième rang mondial derrière les Etats-Unis, l’Inde et le Brésil. Mais, longtemps, la Russie n’a rendu public que des statistiques partielles, ne comptant que les morts du Covid-19 identifiés comme tels après autopsie. Ce nombre, le seul actualisé quotidiennement, s’établissait à 82.396 mercredi, loin des plus de 162.000 décès recensés par l’agence des statistiques au 31 décembre 2020.

