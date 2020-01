Les partis constituant les forces de l’Alternative démocratique poursuivent les préparatifs des «assises nationales pour l’Alternative démocratique et pour la souveraineté populaire» qui se tiendront le samedi 25 janvier prochain. Pour l’heure, le lieu exact de la tenue de ces assises n’est pas encore fixé, selon les forces du Pacte de l’Alternative démocratiques (PAD) qui déclarent être en attente de la délivrance d’une autorisation. «Nous devons recevoir la réponse définitive jeudi», selon le premier secrétaire du Front des forces socialistes (FFS) Hakim Belahcel.

«La rencontre doit normalement être organisée au niveau de la salle Ali-Maâchi de la Safex, dont la direction nous a d’ailleurs donné son accord écrit et préalable. Suite à quoi, nous avons introduit, dimanche dernier, une demande d’autorisation au niveau des services de la wilaya d’Alger, conformément à la réglementation en vigueur, et nous attendons donc la réponse jeudi», a ajouté le premier secrétaire du FFS. «Dans le cas où nous n’obtenons pas d’autorisation pour la salle de la Safex, nous tiendrons les assises au niveau du siège du RCD ou du MDS, mais ce sera plus probablement au siège du RCD», a-t-il précisé. Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler l’épisode de l’été dernier où les forces de l’Alternative démocratique n’avaient pas pu obtenir des autorisations des services concernés pour l’organisation d’une rencontre qu’elles devaient tenir la fin du mois d’août, ce qui les avaient obligées à la tenir au début de septembre.

En attendant donc d’être fixé sur le lieu du déroulement de la rencontre du PAD, constitué des partis politiques FFS, RCD, PT, MDS, PST, PT et PLD ainsi que de la LADDH, «les préparatifs de cet évènement se déroulent dans les meilleures conditions et sont en voie d’achèvement», souligne par ailleurs le PAD dans un communiqué rendu public hier. Pour sa part, le coordinateur du Mouvement démocratique et social (MDS), Fethi Gherras, nous a fait savoir que la liste des participants n’est pas encore clôturée et qu’une réunion est prévue normalement aujourd’hui à cet effet. «Nous prévoyons d’inviter tous ceux qui partagent notre vision d’aller vers la transition démocratique et la rupture avec le pouvoir. C’est une condition sine qua non pour participer aux assises que nous préparons», a souligné M. Gherras.

Le PAD compte, ainsi, réunir autour de son projet «tous ceux qui ont signé avec les forces de l’Alternative démocratique parmi les organisations, syndicats et personnalités politiques lors des deux précédentes réunions tenues l’été dernier, à savoir le 26 juin et le 9 septembre 2019, seront normalement présents», selon les précisions de M. Belahcel.

Parmi les invités, il y a lieu de citer, entre autres, maître Mustapha Bouchachi, le sociologue Nacer Djabi et l’ancien militant et député du FFS Mustapha Bouhadef, outre des syndicalistes et représentants d’associations et de collectifs de la société civile.

«Nous allons réitérer les exigences de juin et de septembre, à savoir celles d’imposer une transition démocratique et d’essayer de créer des convergences afin de peser dans notre démarche de changement du système», selon les déclarations des partis du PAD qui «se félicitent, ainsi, de l’intérêt que suscitent ces assises nationales auprès des forces politiques et de la société civile, ainsi que l’espoir qu’elles ont fait naître chez les différents segments de la population».

Les forces engagées dans le PAD, ajoute-t-on, «ne ménageront aucun effort pour faire aboutir, à travers une transition démocratique et un processus constituant, le combat pour ces assises qui constitueront une étape de convergence de toutes les forces de l’Alternative démocratique en vue de la tenue d’une conférence nationale indépendante du pouvoir». Le PAD déclare, ainsi, rester «ouvert à tous ceux et toutes celles qui adhèrent au projet de l’incontournable transition démocratique et l’impératif historique d’un processus constituant souverain». n