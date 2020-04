Contraint au coup d’arrêt depuis le 9 mars dernier, le championnat italien pourrait reprendre d’ici un mois selon les dernières projections. Une décision susceptible d’être lourde de conséquences sur le plan sanitaire dans un pays qui a longtemps été l’épicentre du Coronavirus en Europe.7



Le risque est considérable. Entre volonté de reprendre et les recherches pour trouver une date ainsi qu’une « safe zone » pour faire jouer les rencontres restantes du Calcio, cela semble très compliqué. En tout cas, le président de la Ligue italienne de football, Gabriele Gravina, indique que ce scénario de relance est envisageable entre « fin mai et début juin » en ajoutant que « les équipes du nord du pays pourraient être contraintes de se transférer temporairement dans le centre-sud, moins touché par le Covid-19.»

C’est pour dire que tout cela reste conditionné par la donne sanitaire dans les semaines à venir. Aussi, les différents clubs de l’élite en Italie ont la date du 4 mai comme préalable pour retrouver le chemin des entraînements. D’ailleurs, la Fédération italienne (FIGC) avait officialisé, il y a quelques jours dans un communiqué, le protocole de reprise en prenant en considération les « trois semaines » d’entraînement afin de permettre la réathlétisation des organismes qui sont à l’arrêt depuis un temps non-négligeable.



1400 tests à 100.000 euros de coût

Afin de minimiser le risque de contamination dans le football circus, est prévue une vaste opération dépistage dans le milieu footballistique (joueurs, entraîneurs, staff , arbitres et dirigeants). On parle de 1400 tests au total avec une enveloppe de 100.000 euros. C’est ce qu’a précisé Pierpaolo Sileri, le vice-ministre italien de la Santé. Cela risque de prendre du temps pour avoir les résultats d’analyses. Aussi, il faudra que les résultats d’analyses soient négatifs pour leur majorité afin que tout le monde puisse repartir sur le même pied d’égalité. Et ça, c’est loin d’être gagné d’avance.

Tout cela reste cohérent selon le membre du gouvernement. En effet, Sileri juge que « le protocole concernant les entraînements a été établi de manière censé, mais j’attendrais encore l’évolution de la pandémie.» Si la démarche ne provoque pas de réticences chez les décideurs, il faut savoir qu’elle reste largement dépendante du degré de la virulence du COVID-19. Certes, ce dernier est sur une phase descendante mais rien ne garantit que le terrain soit propice pour rejouer au football sans risque majeur de sitôt. Notamment des régions à haute contamination comme la Lombardie où 2000 victimes ont été recensées depuis le début de la pandémie.



Considérer les zones à risque

Plus prudent que Sileri, le Ministre italien des sports, Vincenzo Spadafora, a tenu à indiquer, mercredi matin, que « rien n’était encore acté, ni la reprise du championnat, ni celle des entraînements. Ce sera une reprise graduelle.» Précision intervenue juste avant la réunion qu’il a tenue avec la Fédération italienne de football (FIGC). Conclave qui n’a débouché sur rien de concret. A partir de là, caser les 124 rencontres restantes de la saison devient très compliqué. Notamment quand on sait qu’en Italie, l’indice de propagation du virus diverge d’une région à l’autre. Ce qui rend l’estimation encore plus aléatoire. « Il faut diviser les zones en fonction des risques. C’est pour cela que nous proposons de jouer uniquement dans le centre-sud », annonçait Walter Ricciardi, membre du conseil exécutif de l’OMS et conseiller du gouvernement italien, le 17 avril dernier. Il a, par ailleurs, rappelé que « l’Italie n’est pas égale face à la contamination. Dans le centre-sud, il n’y a pas eu l’explosion constatée au nord.» De quoi perturber encore plus un planning qu’il sera difficile, voire suicidaire, de mettre à exécution si l’on se réfère aux statistiques récentes.<