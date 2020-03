PAR NAZIM B et AZIZ LATRECHE

La fin de l’année scolaire s’annonce pleine d’interrogations en raison de la situation induite par la pandémie du coronavirus et les mesures de prévention qu’elle impose. En effet, la poursuite de l’année scolaire en cours est suspendue à l’évolution de l’épidémie. Dans le secteur, on ne parle que du déroulement ou pas des examens de fin d’année. Si au niveau du ministère, on s’affaire ces derniers jours à évaluer la mesure portant sur l’avancement des vacances de printemps, on n’appréhende pas moins la suite de l’année pédagogique notamment pour les classes d’examens de fin de cycle. Des sources affirment, en effet, une possibilité de compter l’année scolaire sans les examens du troisième trimestre pour les candidats de la 5e (cycle primaire) et du BEM (cycle moyen). Pour ce qui est du baccalauréat, prévu le 7 juin prochain, c’est la possibilité de son organisation au mois de septembre qui est évoquée dans le cas où la situation sanitaire venait à ne pas s’améliorer dans les prochaines semaines.

En tout état de cause, la complexité de l’équation et la domination de l’incertitude sur l’issue de l’année scolaire ont contraint le département de Mohamed Ouadjaout à mettre en place une cellule de crise chargée d’étudier les scénarios possibles.

Chez les organisations syndicales du secteur, on n’hésite pas à qualifier la situation de « complexe ». Le porte-parole du Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement du secteur ternaire (Snapest), Messaoud Boudiba, pense que toute suspension éventuelle des cours après le 12 avril, en raison de la propagation du COVID-19, mènera vers « une situation compliquée ».

M. Boudiba, que nous avons joint à ce propos, évoque davantage la session du baccalauréat. « Ce qui m’inquiète c’est le fait de suspendre éventuellement les études à cause du coronavirus après le 12 avril parce que cela nous mènera à une situation compliquée par rapport au baccalauréat.» Pour lui, « le rattrapage des programmes sera impossible après le 15 mai pour ce qui est des classes qui s’apprêtent à passer le baccalauréat, alors qu’il y a aussi ce qu’on appelle le seuil pour chaque matière. Si on n’arrive pas à atteindre ce seuil et pour chaque matière, cela posera problème du point de vue pédagogique ».

Le même intervenant a souligné qu’il existe une commission nationale au niveau de la tutelle chargée de l’avancement des programmes dans le secteur de l’Education. Cette commission, dira-t-il, doit établir une étude à cet effet et pour chaque matière en vue de se préparer à toute éventualité. Le secteur de l’Education nationale reste suspendu à l’évolution de la situation sanitaire du pays.

En vacances de printemps depuis le 12 mars, alors qu’elles étaient programmées pour le 19 du même mois, les établissements scolaires ne devront pouvoir reprendre les cours normalement que si la situation sanitaire relative au Covid-19 est maîtrisée.

