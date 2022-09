La rentrée universitaire 2022-2023 se fera plus tôt que les années précédentes à la faveur de l’amélioration de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. La date a été fixée au samedi 17 septembre 2022, a indiqué, hier, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

PAR INES DALI

Cette rentrée universitaire marquera le retour au système d’enseignement d’avant-Covid et les cours devront débuter dès le matin du premier jour, a ajouté le ministère dans une note adressée, hier, à tous les recteurs des établissements universitaires et responsables des œuvres universitaires concernant les mesures à prendre pour assurer la réussite de la prochaine rentrée.

Il s’agit également, selon la même note, de «prolonger les horaires d’enseignement jusqu’à 18h00, tout en veillant à l’exploitation de l’ensemble des structures pédagogiques pour renforcer l’enseignement en présentiel.

A ce propos, le département de l’Enseignement supérieur, tout en insistant sur le «retour au système habituel adopté avant la pandémie, a mis l’accent sur la nécessité d’assurer tous les moyens humains et matériels. C’est ainsi qu’il a indiqué que pour l’année universitaire 2022-2023, il y a lieu d’adopter «l’organisation des activités pédagogiques en présentiel pour les modules essentiels et certains modules horizontaux et de découverte», peut-on lire dans la même note.

Il est précisé qu’il s’agit également de «l’adoption du télé-enseignement pour quelques matières horizontales et de découverte secondaires, notamment avec l’amélioration de la situation pandémique en Algérie». Quant au système de l’enseignement par groupe, adopté durant les deux précédentes années du Covid, le ministère de l’Enseignement supérieur préconise de l’éviter.

«L’organisation de l’enseignement, le lancement des cours et l’association des instances scientifiques restent à l’appréciation des recteurs», a par ailleurs souligné le département de Abdelbaki Benziane. Les recteurs et les responsables des œuvres universitaires sont appelés à «faire preuve de vigilance en matière de suivi de la situation sanitaire, en prenant attache avec les directions de la santé et de la population (DSP) des wilayas, est-il souligné dans la même note.

Les préparatifs pour cette rentrée universitaire sont en bonne voie et le ministère est prêt à recevoir les étudiants et à fournir les services universitaires appropriés, y compris celui ayant trait à l’hébergement pour ceux dont les lieux de résidence sont loin des universités, avait affirmé le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, en marge d’une cérémonie organisée en l’honneur des étudiants lauréats de «Huawei ICT World Championship». «Tous les moyens humains et matériels ont été prévus pour la réussite des inscriptions universitaires des titulaires du baccalauréat au titre de l’année 2022», avait-il par ailleurs assuré. n