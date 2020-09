Le Premier ministre s’est exprimé une nouvelle fois sur la date de la rentrée scolaire 2020-2021 qui ne serait «pas très loin» justifiant son propos par la situation épidémique dans le pays, qui «ne cesse de s’améliorer».

M. Djerad a expliqué cependant que la «date de la prochaine rentrée scolaire dépend des rapports du comité scientifique», soulignant par la même occasion, que «la santé des enfants et des citoyens est importante que toute autre considération».

Toujours au sujet de la rentrée scolaire, M. Djerad s’est montré «confiant» en affirmant que «la situation épidémiologique dans le pays est aujourd’hui stable grâce au respect des protocoles sanitaires préventifs et la conscience des familles algériennes».

Il a dans ce contexte appelé à «la nécessité de préserver le même degré de vigilance», assurant qu’il s’agit là «de la santé du citoyen avant toute chose».

Pour rappel, il y a une semaine, le Premier ministre avait annoncé, à la surprise générale, que la date de la rentrée scolaire initialement annoncée pour le 4 octobre prochain par le ministère de l’Education, n’est finalement pas définitivement fixée et dépendra de l’évolution de la propagation de la Covid-19 en Algérie et de la mise en place des protocoles sanitaires.

