Après la reprise de l’Exécutif signée dimanche par la tenue du Conseil des ministres, c’est la rentrée parlementaire qui est attendue pour la semaine prochaine, plus précisément le dimanche 4 septembre, avec au menu plusieurs textes de loi.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le début de la nouvelle session du Parlement intervient conformément à l’article 135 de la Constitution qui fixe le début de la session au deuxième jour ouvrable du mois de septembre.

Mais d’ores et déjà, les députés ne comptent pas accepter, selon des indiscrétions émanant de la chambre basse du Parlement, que se reproduise «le mode» sur lequel s’est achevée la dernière session, à savoir le débat restreint précédent le vote des projets de loi soumis par l’Exécutif.

En effet, les députés comptent s’y opposer en exigeant du Gouvernement des justificatifs convaincants, considérant que «le caractère urgent» évoqué lors de la session précédente pour limiter le débat autour du nouveau code de l’investissement et du texte relatif à la réserve militaire «ne convainc pas».

Pour organiser leur action, les députés ont tenu une réunion regroupant les chefs des groupes parlementaires en présence du président de l’APN et des membres de son bureau, avec l’objectif d’exiger du gouvernement de Benabderrahmane de présenter des preuves suffisantes et convaincantes quant au caractère urgent des textes de loi et le recours aux débats restreints qui précéderaient le vote.

Ils ont estimé à ce propos que le recours à ce mode de débats lors de la précédente session parlementaire a fortement entaché l’image, d’une part, des députés, qui se trouvent «dépouillés» de leurs droits constitutionnels et, d’autre part, celle de l’Assemblée et du pouvoir législatif.

Pour les députés, il n’y plus aucune raison à ce que le scénario du débat restreint autour du code de l’investissement et du projet de loi sur la réserve militaire ne se reproduise en limitant les séances à la présentation du projet de loi par le membre du gouvernement concerné, la lecture du rapport de la commission spécialisée et l’intervention des chefs des groupes parlementaires, avant le vote des députés.

Selon les mêmes sources, les groupes parlementaires représentés au sein de l’APN, au nombre de six (le FLN, le RND, El Moustakbal, El Binaa, le MSP et les indépendants), sont prêts à faire «front» pour s’opposer à cette «limitation» de débats et à rejeter qu’un projet de loi soit qualifié «d’urgent», si le gouvernement «ne présente pas des arguments convaincants».

A l’évidence plusieurs projets de loi sont attendus au niveau de l’Assemblée dont celui de la loi de finances 2023, la loi sur l’information ainsi que la déclaration de politique générale, qui marquera l’an I depuis le Plan d’action du gouvernement présenté par Aïmene Benabderrahmane devant le Parlement en septembre 2021.

L’APN attendra également à l’occasion de cette session, le projet de loi spéciale dans le cadre du prolongement de la Rahma et la Concorde civile, un texte qui concernerait 298 détenus condamnés définitivement, selon la présidence de la République.

«Une loi spécifique a été élaborée, en prolongement des lois sur la Rahma et la concorde civile, au profit de 298 détenus condamnés définitivement, à soumettre la semaine prochaine à la réunion du gouvernement, puis en Conseil des ministres pour examen et approbation. Cette loi sera présentée au Parlement dans sa prochaine session», a indiqué la Présidence à la mi-juillet.

Dimanche dernier, le président Tebboune, a ordonné lors de la réunion du Conseil des ministre, la révision du projet de loi relatif au rassemblement pour le renforcement de l’unité nationale en limitant la catégorie des bénéficiaires aux reste des personnes qui se sont rendues après l’expiration des délais de la loi sur la concorde civile. <