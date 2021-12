Inadmissible ! Il n’y a pas un autre mot pour qualifier les images auxquelles les téléspectateurs ont eu droit dimanche soir. La télévision nationale (EPTV) a tout simplement raté la retransmission de la parade de l’équipe nationale A’ en termes de qualité d’image. Un épisode qui a fait s’indigner de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. La parodie a été choisie comme approche pour dénoncer ce bide télévisuel.

L’indignation était générale. Le retour au pays et à la réalité brutale. Les plus belles des consécrations ne peuvent pas cacher les défaillance et l’incompétence. Le fâcheux épisode « cathodique » restera dans les annales. Tout comme le retour triomphal des « Fennecs » qui a été gâché par l’amateurisme des équipes qui ont couvert cet évènement.

Des coupures et des séquences de joie et de gaieté qui ont été gâchées. Des images qui se cassent ou se pixellisent. La balade des « Verts » pour exposer le trophée et partager l’euphorie avec la population, a été passée dans nos écrans. Des milliers d’Algériens ont attendu le commando de Madjid Bougherra sur les bords des routes. De l’autoroute aux grands boulevards de la capitale, tout le monde voulait voir les champions de plus près. Quant aux millions de Dz qui ont dû se contenter de regarder l’événement en se posant devant leurs écrans, ils auront été énormément déçus et dégoûtés.

La parodie pour noyer le dépit et le dégoût

En effet, la qualité de retransmission a fait s’indigner nombreux monde. Manque d’éclairage, de couleurs et de haute définition… bref, une catastrophe. Par conséquent, cela est devenu viral sur les réseaux sociaux avec des captures d’écran de la TV détournées pour en faire des parodies. On avait l’impression d’avoir reculé une cinquantaine d’années en arrière. La satire est venue camoufler une patente misère avec cet affront technique affligeant.

La résolution était si médiocre que le contraste entre la célébration d’Ilyes Chetti & cie au stade Al Bayt et celle dans leur véritable maison était patent. À croire que c’était deux mondes et dimensions différents. Ces séquences sont venues nous rappeler que si notre football à l’international va bien, il y a des domaines qui sont à la traîne.M. T.

