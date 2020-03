La direction générale de la Protection civile a instruit ses directions de wilayas à travers le territoire national afin de renforcer la campagne de sensibilisation par la mise en place des actions préventives, en application des instructions données par le Président de la République pour faire face à la pandémie du coronavirus, indique dimanche un communiqué de cette institution. Il s’agit de l’organisation de caravanes de sensibilisation dans les villes et villages afin d’inciter les populations à rester confinées, au moyen de haut-parleurs, sous le slogan «Notre conscience nous protège» et de sorties au profit des commerçants sur la façon d’organiser le processus de vente, tout en veillant au respect de l’espace nécessaire par les clients et des conditions d’hygiène. Cette campagne vise également à initier des opérations de stérilisation des maisons de vieillesse, des pouponnières, des lieux et institutions publiques et autres établissements recevant du public, ainsi que le renforcement du dispositif de sécurité chargé de la surveillance et le contrôle des voyageurs venant des pays étrangers et les escorter vers les lieux de confinement.

