Un total de 500 agents, tous grades confondus, sera mobilisé par la Protection civile pour contribuer à la réussite de la campagne nationale de vaccination qui a débuté ce samedi et se poursuivra jusqu’au 11 septembre en cours, indique samedi la Protection civile dans un communiqué.

«Dans le cadre de la participation à la grande campagne nationale de vaccination, prévue du 4 au 11 septembre 2021, la Protection civile contribue à cet effort national en mobilisant 500 agents, tous grades confondus, médecins, infirmiers et paramédicaux, pour la réussite de ce grand événement», précise la même source.

La Protection civile «contribue, depuis le 24 juillet 2021, avec des équipes médicales à l’opération de vaccination massive, notamment à travers des quartiers populaires et au profit d’organismes et institutions publics et privés, ainsi que les personnes à mobilité réduite, en mobilisant d’énormes moyens matériels et humains, pour parvenir à vacciner le plus grand nombre de citoyens», a-t-on rappelé.

