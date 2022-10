La production pétrolière de l’Algérie s’établira à 1,007 million de baril par jour (Mb/j) à partir de novembre prochain, a indiqué mercredi un communiqué du ministère de l’Energie et des Mines.

Ce seuil de production de pétrole pour l’Algérie pour le mois de novembre vient en application de la décision prise ce mercredi lors de la 33ème Réunion ministérielle Opep-Non Opep (Opep+), tenue à Vienne avec la participation du ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a précisé la même source.

Lors de cette 33e réunion ministérielle, précédée par la 45e réunion du Comité ministériel de suivi OPEP et non OPEP (JMMC), les pays de l’Opep + ont convenu d’abaisser le niveau global de leur production de 2 millions de barils par jour à compter du 1er novembre prochain, a ajouté le communiqué.

«Les ministres ont examiné la situation actuelle du marché pétrolier, ses perspectives d’évolution à court terme ainsi que le respect des niveaux de production pour le mois d’août des pays membres de l’OPEP+», a fait savoir le ministère.

Ainsi, il a été «observé que depuis plusieurs semaines, la situation du marché pétrolier se détériore plus rapidement que prévu malgré les efforts constants des pays de l’Opep et de ses partenaires de la Déclaration de Coopération pour maintenir sa stabilité et son équilibre», explique le communiqué.

Il a été constaté également, selon la même source, que «l’économie mondiale est entrée dans une phase longue de faible croissance et d’inflation élevée. La demande globale de pétrole montre des signes inquiétants de ralentissement alors que l’offre de pétrole mondiale est largement suffisante d’assurer la stabilité et l’équilibre du marché pétrolier international».

