Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé dimanche que la prochaine rentrée sociale des corps de l’Education, l’Enseignement supérieur et la Formation professionnelle, était « tributaire de la vaccination de tous« . Présidant dimanche la réunion périodique du Conseil des ministres, le Président Tebboune a donné des instructions et des directives en lien avec le secteur de la Santé, soulignant, à cet égard, que la prochaine rentrée sociale des corps de l’Education, l’Enseignement supérieur et la Formation professionnelle, était « tributaire de la vaccination de tous ». Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed avait plaidé récemment pour une opération de vaccination de tous les fonctionnaires des directions de l’Education et à sa généralisation aux enseignants et employés dans les établissements scolaires. Il a affirmé que « la vaccination des enseignants, fonctionnaires et employés du secteur de l’Education nationale est un facteur essentiel pour une rentrée scolaire sécurisée à la date fixée ». Près de 3.5 millions de personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 en Algérie depuis le lancement de la campagne de vaccination. S’agissant de la disponibilité des vaccins, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid avait indiqué récemment que les doses en stock actuellement « suffisent pour couvrir la demande en attendant la réception d’importants lots du vaccin anglo-suédois AstraZeneca, de Sinovac et de Sputink courant mois d’août, en sus de 5 millions de doses au titre du lot du mois de septembre prochain ».

