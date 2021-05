Cétait la bombe du jour. Et si Cristiano Ronaldo décidait de revenir au pays ? «Le frisson CR7», titre ce hier La Gazzetta dello Sport. Alors que la Juventus n’est toujours pas assurée de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, Ronaldo pourrait avoir des envies d’ailleurs. Et selon le quotidien portugais Record, CR7 voudrait terminer sa carrière au Sporting et pourrait se laisser tenter par un retour en Liga NOS.

Une information reprise en Une du Correio da Manha, hier matin, pour qui le retour de Cristiano pourrait représenter une arme de destruction massive pour le Sporting la saison prochaine. Reste à savoir quelle sera la décision du Portugais, lui qui a toujours la cote auprès de nombreux clubs, parmi lesquels un autre de ses ex, Manchester United.Affaire à suivre…

