Dans son édition d’hier, La Gazzetta dello Sport confirme un intérêt du PSG pour Alejandro Gomez, en pleine rupture avec l’Atalanta Bergame. Leonardo, le directeur sportif parisien, l’apprécierait depuis plusieurs années selon les informations du quotidien italien. Le PSG flaire le bon coup. Alors que l’Atalanta Bergame et Alejandro Gomez, son capitaine, sont actuellement en pleine rupture pour de multiples raisons, le club de la capitale observerait de près cette situation. Selon La Gazzetta dello Sport, le milieu offensif argentin plairait au directeur sportif brésilien Leonardo, qui l’apprécierait « depuis plusieurs années » maintenant. Un intérêt qui avait déjà été évoqué la semaine passée par le média transalpin. Angel Di Maria, son compatriote, pousserait pour le faire venir à Paris. Toujours selon La Gazzetta dello Sport, le «Papu» Gomez intéresserait également l’AC Milan, l’Inter et l’AS Rome. SI l’international argentin, qui évolue au poste de numéro 10, demande à son club de le libérer gratuitement en janvier, l’Atalanta ne serait pas vraiment d’accord et réclamerait une indemnité de 10 millions d’euros. De quoi probablement refroidir ses courtisans. Un rendez-vous entre les dirigeants de la Dea et Beppe Riso, l’agent du joueur, est prévu avant la fin de l’année.

