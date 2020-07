Le retour de Neymar au FC Barcelone avait animé l’été 2019, en fera-t-il de même en 2020 ? Hier, As avance qu’un pacte aurait été scellé entre le joueur et le Paris Saint-Germain pour faciliter un transfert en Catalogne si les dirigeants du Barça se montraient une nouvelle fois intéressés. Une pièce dans la machine et ça repart ? L’été dernier, les presses espagnoles et françaises rivalisaient d’informations quant à un éventuel retour de Neymar à Barcelone, club qu’il a fréquenté de 2013 à 2017. L’opération avait échoué mais le joueur avait, semble-t-il, très envie de revenir avec Messi et consorts. Selon As, Neymar aurait conclu un accord avec le PSG à ce moment-là : la promesse d’un retour en Catalogne facilité contre un engagement maximum pendant la saison en cours.



Prix : 170 millions d’euros

En 2019-2020, Neymar a disputé 22 matches pour 18 buts et 10 passes décisives, des statistiques auxquelles il avait déjà habitué les supporteurs parisiens. Encore sujet aux blessures, le Brésilien a manqué 12 matches de championnat (sur 27) et quatre de Ligue des champions (sur 8). Il s’est néanmoins montré décisif en huitième de finale de C1, en marquant à l’aller et au retour face au Borussia Dortmund. Des réalisations qui ont, entre autres, permis au PSG de passer le cap des huitièmes pour la première fois depuis 2016. Est-ce à dire que Neymar a tenu sa promesse d’un engagement total ? Le PSG en sera seul juge. Selon As, le Brésilien aurait fait part à des compatriotes de son envie de départ. En fin de contrat en 2022, «Ney» pourrait être transféré contre 170 millions d’euros. Une somme importante pour un Barça déjà en recherche de liquidités. Cependant, et là aussi ce sont des rumeurs déjà entendues l’été dernier, le Barça pourrait inclure Griezmann, en grande difficulté au Barça, ou Dembélé dans la transaction. Reste que la saison 1 s’est soldée par un échec de l’opération retour pour Neymar et au vu de la situation financière dans les grands clubs européens, on ne serais pas surpris qu’il en soit de même pour la saison 2. n

