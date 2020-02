Face à Levante et pour son 13ème match sous les couleurs Blaugrana, le jeune Ansu Fati (17 ans) s’est illustré par un doublé sur deux passes décisives de l’inévitable Lionel Messi. Un succès capital dans la course au titre.

Le FC Barcelone n’avait pas le droit à l’erreur samedi soir, après la victoire du Real Madrid samedi dans le derby de la capitale face à l’Atlético Madrid (1-0). Relégués à 6 points du leader Merengue avant la rencontre, les Catalans ont répondu présent en s’imposant 2-1 sur leur pelouse, grâce à un doublé d’Ansu Fati. Orphelin de Luis Suarez jusqu’au mois de mai, le Barça a ainsi pu compter sur son jeune attaquant, qui a inscrit ses troisième et quatrième buts de la saison.

Il n’en fallait pas plus à la presse Catalane pour s’enflammer sur ce nouveau duo Messi – Fati. Les deux quotidiens catalans Mundo Deportivo et Sport ont tout deux fait leurs Une sur cette association : «AnsuSalsa» titre le premier, «Quel couple !» clame le second. Face à une vaillante équipe de Levante qui a réduit le score dans les dernières secondes de la rencontre, Lionel Messi et Ansu Fati permettent ainsi aux catalans de croire en un



