Pour la première fois depuis 1945,

la Fête internationale des travailleurs est passée presque inaperçue, alors que le monde est en attente d’un dé-confinement qui s’annonce délicat. La pandémie n’est toujours pas vaincue et la prudence est toujours de mise, malgré une volonté pressante de reprendre une activité normale. Chaque jour, des travailleurs perdent la vie sur la ligne de front de la crise sanitaire, souvent parce qu’ils travaillent sans protection adéquate. Les statistiques dans le monde sont édifiantes. L’Espagne a recensé 24 000 cas d’infection parmi le personnel soignant et l’Italie 16 950, dont 151 sont décédés. Au Royaume-Uni, plus de 100 membres du personnel de santé sont déjà morts tandis que 8 000 travailleurs du secteur des soins de santé ont été testés positifs au coronavirus aux Pays-Bas. Ces chiffes dans les pays d’Europe font froid dans le dos. Avec un présent embarrassé et un lendemain toujours incertain, les travailleurs sont les premières victimes de la pandémie du coronavirus. Le séisme sanitaire qui secoue la planète a déjà provoqué des dérèglements à des niveaux divers de l’activité professionnelle. Plus de 40 millions de travailleurs ont perdu leur emploi définitivement ou temporairement depuis février, selon les observateurs. Les travailleurs sont donc les principaux héros mais aussi les principales victimes du coronavirus. En Algérie, la situation sanitaire a obligé plusieurs secteurs comme ceux du bâtiment, des travaux publics et des transports, à arrêter complètement leurs activités. Un arrêt qui risque d’avoir des enchaînements importants si l’état actuel perdure. Il faudrait vite donner des réponses concrètes aux milliers de travailleurs de ces secteurs, qui attendent avec angoisse l’évolution de la situation. Les conséquences mondiales de la pandémie Covid-19 sur l’emploi s’annoncent importantes. Avec le recul, il devient patent que c’est vraiment le travail qui semble le plus frontalement touché par cette situation sanitaire inédite. Il devient impérieux de réfléchir à la réadaptation afin d’anticiper une situation qui presse.