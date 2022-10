Avec quatre joueurs (Ronaldo, Salah, Haaland et De Bruyne), la Premier League est le championnat le mieux représenté suivi par la Ligue 1. Ou plutôt le PSG, seul club français dans le classement, qui compte trois joueurs (Mbappé, Messi et Neymar). Mais dans sa globalité, le championnat anglais semble vraiment apparaître comme un monstre financier. Selon un rapport relayé par Forbes, les clubs de Premier League ont dépensé un record de 2,2 milliards de dollars en transferts cet été, 67% de plus qu’il y a un an.

Un chiffre colossal dont Manchester City a contribué notamment avec l’achat d’Erling Haaland pour une soixantaine de millions d’euros. Finalement modeste par rapport aux performances exceptionnelles du prodige norvégien de 22 ans qui toucherait tout de même un bon pactole. Si Forbes estime qu’Haaland percevrait 39 millions d’euros pour la saison, d’autres sources dont le Daily Mail donnent le chiffre de 1 million par semaine. Enorme.

