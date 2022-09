Sans être au sommet de son expression, Iga Swiatek va repartir de New York avec le trophée après avoir battu Ons Jabeur samedi en finale (6-2, 7-6). C’est dire sa marge sur la concurrence. Avec deux Grands Chelems et sept titres au total à son actif, la Polonaise vit une saison de rêve. Elle s’est épanouie en devenant N°1 mondiale. Et elle n’a que 21 ans…

Souvenez-vous. C’était il y a moins de six mois. Ashleigh Barty, numéro un mondiale tout juste auréolée de son titre à domicile lors de l’Open d’Australie, prenait de court le monde du tennis en annonçant à 25 ans son départ à la retraite. La WTA perdait sa patronne. Celle qui, enfin, semblait de nature à installer un peu de stabilité au sommet de la hiérarchie. Après elle, le déluge ? Non. Après elle, Iga Swiatek. Devenue numéro un de manière automatique puisqu’elle était la dauphine de Barty, la Polonaise a assumé avec une autorité inattendue son nouveau statut. Il y a même longtemps qu’une championne n’avait pas dominé de la sorte le circuit. A tel point qu’il semble aujourd’hui y avoir un gouffre entre elle et le reste du monde.



Un joli palmarès avec notamment deux sacres majeurs

Dès le début, elle n’a pas courbé l’échine sous le poids de cet honneur particulier, puisque hérité plutôt que conquis par elle-même. Mais son doublé Indian Wells – Miami, juste après l’annonce-surprise de Ashleigh Barty, a contribué à lui donner du crédit. Comme si ce rôle de leader lui allait comme un gant. Il n’a en tout cas eu aucune prise sur elle. «Elle a tout de suite semblé très à l’aise dans la peau de la N°1, souligne notre consultant, Mats Wilander. Je ne crois pas que ça ait changé quoi que ce soit pour elle. Elle est en quête d’autre chose : le fait de progresser en permanence.»

Depuis, Swiatek n’a quasiment jamais faibli, en dehors d’un été un peu plus neutre, entre Roland-Garros et l’US Open. Mais sa saison est exceptionnelle, avec désormais sept titres à son compteur : deux en Grand Chelem (Roland-Garros, US Open) et quatre titre en WTA 1000 (Doha, Indian Wells, Miami, Rome) ainsi qu’un triomphe en WTA 500 à Stuttgart.



Un doublé inédit

Pour la première fois depuis six ans, une joueuse a remporté deux titres majeurs dans une même saison. Il fallait remonter à 2016 et les victoires d’Angelique Kerber en Australie et à l’US Open pour trouver trace d’une pareille performance. Et Iga Swiatek n’a encore que 21 ans, ce qui rend encore plus remarquables ses accomplissements sur la saison en cours. «On oublie parfois à quel point elle est encore très jeune», rappelle l’ancienne N°1 mondiale Kim Clijsters. Sa domination est telle que la Polonaise compte aujourd’hui plus du double de points de sa dauphine au classement, Ons Jabeur. Autant dire qu’elle peut voir venir. Sa série de 37 victoires, amorcée à la fin de l’hiver et achevée au début de l’été à Wimbledon par une défaite contre Alizé Cornet, a également marqué les esprits. A l’issue de cet US Open, elle a désormais remporté sept titres et 57 de ses 64 matches disputés en 2022.



Jabeur lui reconnaît sa supériorité

Depuis que Serena Williams a amorcé un déclin progressif, d’abord très relatif puis de plus en plus marqué, le tennis féminin a parfois été décrié pour cette forme d’anarchie et d’instabilité au sommet de la hiérarchie. Avec Ashleigh Barty, cette critique avait trouvé une première limite. Elle est en train de totalement disparaître avec le règne désormais très affirmé d’Iga Swiatek. «Elle place la barre très haut et, pour notre sport, c’est formidable», a gissé en guise d’hommage ONs Jabeur, samedi soir. «Pour moi, elle joue un tennis différent, estime quant à lui Mats Wilander. Sa façon de bouger, de frapper. Elle est à part. Et elle semble avoir tellement faim de titres. C’est pour ça qu’à court terme, elle sera difficile à freiner.» Que le mois de mars semble loin. n

