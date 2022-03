La police a découvert plusieurs entrepôts contenant des véhicules et d’autres biens appartenant à l’homme d’affaires emprisonné, Mahiedine Tahkout, et que lui et ses proches ont dissimulé aux autorités judiciaires.

Selon un communiqué de la DGSN, ces biens ont été découvert au niveau de garages et entrepôts situés dans les communes de Reghaia, Ouled Fayet, Dar El Beida et Staoueli dans la wilaya d’Alger et un autre dans la wilaya de Béchar.

La DGSN a diffusé les images montrant 507 véhicules, dont 267 de luxe, 84 camions, des jet-ski, des bateaux de plaisance, des motos de luxe, plus de 800 grands cartons contenant des pièces détachées et 30 conteneurs renfermant 63 moteurs neufs pour bus.

La valeur totale de ces biens avoisine les 1000 milliards de centimes, indique la police qui précise que tous ces biens ont été saisis.

La DGSN, précise aussi, que 24 suspects, dont des membres et des proches de la famille Tahkout ont été présentés devant la justice pour « recel de produit de corruption », « recel de produit d’activités criminelles » et « blanchiment d’argent ».