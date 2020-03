La pandémie mondiale de coronavirus semble maintenir le monde dans une léthargie surréaliste accentuée par des perspectives encore toujours inconnues. Plus le temps passe, plus les gens se résignent à la dure réalité et s’organisent en conséquence, en attendant des jours meilleurs. Pour l’heure, le niveau 2 de la pandémie nous préserve des contraintes en vigueur sous d’autres cieux, mais la vigilance reste de mise. Il est indéniable que le sentiment de panique reste plus dangereux que le mal lui-même. Les spécialistes de la question le rappellent souvent, la peur pourrait faire plus de dégâts que l’objet de la peur. Les prix des produits sur les étals tendent à s’envoler comme par réflexe. La rareté produisant inéluctablement ce type de comportement particulièrement condamnable notamment en ces moments difficiles normalement propices à l’entraide et à l’empathie. Il est indéniable que les citoyens des pays moins nantis devraient souffrir davantage de cette crise virale. En Europe, les Etats des pays fortement touchés par la crise covid-19 se sont engagés à assumer la facture d’un confinement de type inattendu. Et que ceux réfractaires aux mesures restrictives seront passibles de contraventions. Les citoyens comme en Italie semblent prendre leur mal en patience. Dans les pays moins organisés, l’épreuve risque à termes d’être plus difficile. Déjà très pénibles à imposer en temps normal, la rigueur et la discipline le seront encore plus en ces temps de psychose et d’incertitude tous azimuts. Chez nous, malgré un discours officiel rassurant, les Algériens restent sceptiques quant à l’évolution d’une situation qui dépasse le cadre national. Les appels au calme et à ne pas céder à la panique sont bienvenus. Il faudrait vite juguler la tendance dans l’œuf. Combattre les spéculateurs est un acte de tous les jours. Ces monopolisateurs ne sont pas nés avec l’avènement du coronavirus. En ces moments de crise, il serait surtout judicieux de revenir à ce qui nous reste de meilleur pour résister. Aujourd’hui que les pays occidentaux se confinent dans une attitude inédite dans l’histoire récente, il convient de revenir à des réflexes d’ascétisme ancrés traditionnellement dans notre culture ancestrale et nos valeurs.